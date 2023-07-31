Как идеально вымыть окна без химии: советы опытных хозяек

Летом окна загрязняются особенно быстро. На поверхности оседает пыль и грязь, а после мытья остаются полосы и разводы.

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Эксперты посоветовали, как идеально вымыть окна без химии. Белый уксус часто используют для мытья окон, поскольку он быстро и эффективно расщепляет любые загрязнения. Издание Express рассказало о некоторых нюансах домашней уборки.

Лаура Харнетт, основательница Seep eco-cleaning tools, объяснила, как мыть окна без использования агрессивных химикатов и предотвратить появление разводов.

Вам понадобится:

белый уксус;

бутылка с распылителем;

теплая вода;

средство для мытья посуды;

мягкая щетка;

губка;

ткань.

В первую очередь стоит избавиться от плесени. Причиной появления грибка является разница температур, неправильная теплоизоляция или даже некачественно установленные окна. Протрите подоконник и рамы бумажным полотенцем. Налейте белый уксус в пульверизатор и обработайте пораженные участки. Оставьте уксус на час, а затем пройдитесь по поверхности мягкой щеткой.

Следующий шаг состоит в очистке рам. Помойте оконные рамы теплой водой с моющим средством. Важно не мыть окна пеной, потому что она может оставить следы. Щетка также поможет очистить швы от грязи.

Стекло эксперт советует мыть раствором уксуса и воды в пропорции 1:1. Разбрызгайте средство на окно, а затем протрите стекло тканью из микрофибры.

Кстати, если вы склонны к появлению аллергии, можно попробовать экологичный и абсолютно безопасный лайфхак от плесени. В пульверизатор следует налить стакан воды и добавить 1 чайную ложку растительного масла чайного дерева. После распыления на пятна подождите 10-15 минут на протрите окна сухой тканью. Подробнее о безопасных средствах борьбы с плесенью читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем помыть окна, чтобы они были чистыми до осени. Один ингредиент будет отталкивать пыль от стекла.

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