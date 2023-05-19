Как избавиться от плесени на подоконниках: простые способы

Плесень токсична и опасна для здоровья. Это вид грибка, который возникает в местах с повышенной влажностью. Причиной чаще всего является разница температур, неправильная теплоизоляция, старая крыша, влажные стены или некачественно установленные окна. Заметив плесень на подоконнике, многие просто недооценивают масштаб проблемы.

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Есть несколько способов, которые помогут быстро избавиться от вредоносного грибка. Издание Sante Plus рассказало о самых эффективных

Белый уксус

Сначала подоконник и рамы следует высушить бумажным полотенцем. Затем специалисты советуют налить белый уксус в пульверизатор и обработать поврежденные места. Уксус нужно оставить в час, а затем почистить поверхность щеткой.

Отбеливатель

Можно дополнительно обработать подоконник отбеливателем. Это избавит от неприятного запаха. В пульверизаторе смешиваем отбеливатель и воду в пропорции 1:1. После опрыскивания зараженных участков потрите их щеткой, затем промойте водой и высушите.

Как предотвратить появление плесени

Плесень – очень распространенный вид грибка, споры которого постоянно витают в воздухе. Попадая на влажные поверхности, споры начинают быстро размножаться. Чтобы предотвратить появление плесени, целесообразно поддерживать влажность в доме на уровне от 30% до 50%. Плесень начинает образовываться уже в течение 24–48 часов с момента появления конденсата.

Безопасные способы от плесени для аллергиков

Хотя уксус или отбеливатель хорошо уничтожают плесень, они могут быть вредными для людей, которые имеют проблемы с дыханием или подвержены аллергическим реакциям. Есть экологичные и абсолютно безопасные лайфхаки от плесени.

Смешайте 1 чайную ложку масла чайного дерева в чашке воды. Распылите смесь на пятна, а затем протрите тканью. Смешайте чашку буры (бура – ​​народное название тетрабората натрия) в 1 литре горячей воды. Перелейте смесь в бутылку с пульверизатором и распылите на пятна плесени. Оставьте на полчаса, затем протрите тряпкой. Налейте перекись водорода в пульверизатор и разбрызгайте его на пятна от плесени. Оставьте на 10 минут и протрите тканью. Смешайте половину чайной ложки пищевой соды с водой в пульверизаторе. Затем распылите пятна и потрите щеткой.

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