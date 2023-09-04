Как хранить продукты в холодильнике: правила зонирования

Пользуясь домашним холодильником, мы часто не задумываемся, куда ставить продукты и готовые блюда – просто помещаем туда, где есть свободное место. Но таким образом еда может храниться хуже. Например, из-за неподходящей упаковки, взаимного заражения определенными микроорганизмами, которые непременно появляются в любом блюде и т.д.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, как правильно хранить пищу в холодильнике, чтобы она дольше не портилась. Во что паковать блюда и на каких полках раскладывать какие продукты.

Как паковать еду

Ходильная камера непроницаема для света и тепла, но не для воздуха. А он обладает свойством со временем высушивать пищу. Поэтому любую еду, особенно с высоким содержанием влаги, нужно упаковывать или накрывать перед тем, как отправить в холодильник.

Готовые блюда можно хранить как в кастрюлях (хотя это нежелательно), так и раскладывать по специальным лоткам с герметичными крышками. Что касается овощей, то пластиковые пакеты, в которые их упаковывают в магазинах и на рынках, для хранения не подходят – внутри них быстро образуется конденсат, который приводит к развитию бактерий и портящих продукты грибков.

Вот некоторые рекомендации по упаковке продуктов перед загрузкой в холодильник:

пищевая пленка – блокирует испарение жидкости, поэтому ею хорошо накрывать емкости с остатками готовых блюд;

– блокирует испарение жидкости, поэтому ею хорошо накрывать емкости с остатками готовых блюд; пергаментная бумага – в отличие от пленки, не пропускает влагу, зато пропускает воздух, поэтому в нее хорошо заворачивать сыры, колбасы и копчености, которые "запревают" без доступа воздуха;

– в отличие от пленки, не пропускает влагу, зато пропускает воздух, поэтому в нее хорошо заворачивать сыры, колбасы и копчености, которые "запревают" без доступа воздуха; фольга – идеально подходит для хранения готовых закусок, мясной вырезки, рыбы, мясных блюд;

– идеально подходит для хранения готовых закусок, мясной вырезки, рыбы, мясных блюд; антибактериальный коврик – устройство, которое помогает дольше хранить овощи и фрукты, эксперты рекомендуют стелить его на дно ящиков для плодов. Мембрана, из которой сделан коврик, позволяет воздуху свободно циркулировать, но при этом уберегает мякоть от загнивания;

пластиковые контейнеры с плотными крышками – хорошо подходят для хранения любых готовых блюд, в частности, не дают смешиваться запахам продуктов;

– хорошо подходят для хранения любых готовых блюд, в частности, не дают смешиваться запахам продуктов; стеклянная посуда – подходит практически для любых продуктов и блюд, кроме разве что свежих плодов;

– подходит практически для любых продуктов и блюд, кроме разве что свежих плодов; вакуумные лотки – высокотехнологичный способ хранения, позволяющий существенно продлить срок хранения готовой пищи, в частности из-за того, что не дает проникать внутрь и развиваться бактериям;

– высокотехнологичный способ хранения, позволяющий существенно продлить срок хранения готовой пищи, в частности из-за того, что не дает проникать внутрь и развиваться бактериям; деревянные емкости – хорошо подходят для хранения фруктов и овощей.

Что касается металлической посуды, как кастрюли и сковороды, долго хранить в них пищу не рекомендуют из-за способности блюда окислять металл. Это портит и саму посуду, и отрицательно влияет на вкус пищи. К тому же это самый громоздкий вариант, который будет занимать много места в холодильнике.

Как зонировать продукты во время хранения

Несмотря на то, что камера холодильника кажется однородной, на разных полках образуются различные условия с точки зрения температурного режима и влажности. Поэтому продукты и блюда лучше размещать на них подходящим образом.

Школьные знания по физике подсказывают, что на верхних полках будет теплее всего, поэтому туда лучше не класть продукты, которые вы планируете хранить в течение более длительного времени. Зато это хорошее место для готовых блюд и готовых к употреблению продуктов, таких, как колбаса, сыр, йогурт.

Быстро портящиеся пищи лучше сохранятся на нижних полках. В частности, это касается мяса и рыбы, которые вы планируете вскоре приготовить, поэтому не хотите замораживать. Кстати, продукты из морозилки тоже лучше размораживать именно таким образом – так они лучше сохранят свои вкусовые свойства.

Выдвижные ящики – это всегда емкости для плодов, ведь эти контейнеры образуют соответствующий уровень влажности. Но важно размещать овощи и фрукты в них свободно, чтобы между ними хорошо проходил воздух. Так они не помнутся и не испортятся досрочно.

В дверце холодильника лучше всего хранить соусы и напитки. Тем более что такие полки часто оснащены специальными держателями, которые не дадут бутылкам и упаковкам выпасть во время открывания.

Что хранить в холодильнике не стоит

Не все продукты хорошо хранятся в холодильнике. Для некоторых низкая температура и влажность являются, напротив, предпосылками быстрой порчи. Вот примерный список следующих продуктов:

любые тропические фрукты, включая бананы;

яблоки и груши;

тыквенные – тыква, кабачки, патиссоны и т.п.;

помидоры;

картофель;

лук и чеснок;

оливковое масло;

хлеб;

ягоды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как установить в холодильнике и морозилке правильный температурный режим.

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