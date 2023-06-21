Какая температура идеальна для холодильника и морозилки: еда останется свежей и не испортится

Охлаждение продуктов не только увеличивает их срок хранения, но и предотвращает размножение бактерий. Но уверены ли вы, что в вашем холодильнике и морозильной камере установлены правильные температуры?

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Пренебрегать настройками температуры очень опасно: показатель выше 4 °C приводит к порче молока, яиц и мяса. И, напротив, низкие характеристики уже имитируют температуру морозилки, это так же вредно для некоторых продуктов. Как узнать, правильная ли температура в холодильнике, рассказало издание Sante Plus.

Самое первое и самое простое правило: всегда выбирайте температуру, рекомендованную в инструкции к холодильнику.

Если вы замечаете, что некоторые продукты начинают замерзать, значит, температура слишком низкая. Возможно, ваш холодильник настолько опустел, что холодный воздух опускается на дно. При достаточной заполненности воздух сразу поглощается пищевыми продуктами, что предотвращает образование инея.

Важно всегда проверять термостат, чтобы убедиться, что температура внутри хорошо регулируется и сохраняется свежесть продуктов. Следите за уровнем влажности – ее избыток может привести к появлению грибка и плесени. И напоследок убедитесь, не заблокированы ли вентиляционные отверстия.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует держать холодильник при температуре 4°C (или ниже), а морозильную камеру – от -17°C до -24°C.

Идеальная температура в холодильнике может быть ниже – от 1,7° до 3,3°C. Главное – не превышать порог 4°C, ведь именно тогда бактерии начинают быстро размножаться. Быстрая порча пищи может привести проблемам с желудком из-за болезнетворных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка.

Попробуйте лайфхаки, которые помогут поддерживать идеальную температуру.

Очистите катушки конденсатора

Именно конденсатор позволяет отводить тепло. Грязь, пыль, остатки пищи, шерсть домашних животных приводят к перегреву холодильника и поломке компрессора. Катушки следует почистить щеткой и пылесосом.

Контейнеры для еды

Чтобы еда как можно дольше оставалась свежей, лучше ее накрывать – так на нее не будут влиять перепады температуры.

Дверца холодильника больше подвержена перепадам температуры. Не размещайте там скоропортящиеся продукты. Яйца лучше всего будут храниться на полке.

Горячая еда

Горячая или теплая пища в холодильнике может привести к нарушению системы охлаждения. Простыми словами: тепло повысит внутреннюю температуру, заставляя компрессор работать интенсивнее.

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