Как хранить откупоренное вино: сколько может стоять в холодильнике

Открытое вино не только теряет вкус и аромат, но и начинает прокисать. В большинстве случаев достаточно нескольких дней, чтобы напиток испортился, а иногда даже несколько часов.

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OBOZREVATEL разбирался, как хранить откупоренное вино и сколько оно может стоять в холодильнике. Важно помнить, что процесс окисления начинается только в откупоренную бутылку попадает воздух.

Три способа хранить открытое вино

Способ 1

Откупоренное вино после употребления следует сразу закрыть. Для этого эксперты советуют немного "обрезать" пробковую пробку. Под нее также можно положить вощеную бумагу, чтобы звкупорка была более надежной.

Способ 2

Есть еще одна альтернатива – можно использовать специальную резиновую пробку для закупорки вина или воспользоваться вакуумной системой. Это позволит откачать воздух из открытой бутылки.

Способ 3

Перелейте вино в плотно закрывающуюся бутылку. Лучше подобрать емкость под оставшийся объем вина.

Влияет ли температура на качество хранения

По словам экспертов, температура напрямую влияет на процесс окисления – при более низком показателе оно будет происходить медленнее. Начатую бутылку вина следует хранить в холодильнике.

Сроки хранения открытого вина

Игристое вино

Игристые вина хранят в холодильнике не более 1-3 дней.

Молодые и розовые вина

Срок хранения откупоренных молодых белых и розовых вин несколько больше – их можно держать в холодильнике 5-7 дней.

Вина по типу выдержанного Шардоне

Выдержанные белые вина специалисты советуют хранить в холодильнике 3-5 дней. Эти вина окисляются на этапе производства, а в откупоренной бутылке процесс протекает еще быстрее.

Красные вина

Выдержанные красные вина хранятся 3-5 дней при низких температурах. Крепленые вина могут храниться 4 недели, а вина в тетрапаках – не более 28 дней.

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