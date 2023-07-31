Как хранить откупоренное вино: сколько может стоять в холодильнике
Открытое вино не только теряет вкус и аромат, но и начинает прокисать. В большинстве случаев достаточно нескольких дней, чтобы напиток испортился, а иногда даже несколько часов.
OBOZREVATEL разбирался, как хранить откупоренное вино и сколько оно может стоять в холодильнике. Важно помнить, что процесс окисления начинается только в откупоренную бутылку попадает воздух.
Три способа хранить открытое вино
Способ 1
Откупоренное вино после употребления следует сразу закрыть. Для этого эксперты советуют немного "обрезать" пробковую пробку. Под нее также можно положить вощеную бумагу, чтобы звкупорка была более надежной.
Способ 2
Есть еще одна альтернатива – можно использовать специальную резиновую пробку для закупорки вина или воспользоваться вакуумной системой. Это позволит откачать воздух из открытой бутылки.
Способ 3
Перелейте вино в плотно закрывающуюся бутылку. Лучше подобрать емкость под оставшийся объем вина.
Влияет ли температура на качество хранения
По словам экспертов, температура напрямую влияет на процесс окисления – при более низком показателе оно будет происходить медленнее. Начатую бутылку вина следует хранить в холодильнике.
Сроки хранения открытого вина
Игристое вино
Игристые вина хранят в холодильнике не более 1-3 дней.
Молодые и розовые вина
Срок хранения откупоренных молодых белых и розовых вин несколько больше – их можно держать в холодильнике 5-7 дней.
Вина по типу выдержанного Шардоне
Выдержанные белые вина специалисты советуют хранить в холодильнике 3-5 дней. Эти вина окисляются на этапе производства, а в откупоренной бутылке процесс протекает еще быстрее.
Красные вина
Выдержанные красные вина хранятся 3-5 дней при низких температурах. Крепленые вина могут храниться 4 недели, а вина в тетрапаках – не более 28 дней.
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