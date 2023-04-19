Как открыть бутылку вина без штопора: популярные способы

Приятный вечер в компании друзей и бутылки вина может испортить отсутствие штопора. Но изобретательные люди придумали и успешно испытали несколько лайфхаков, с помощью которых можно откупорить бутылку, используя подручные материалы.

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Открыть бутылку можно саморезом и плоскогубцами, которые, в принципе, тоже не всегда находятся под рукой. OBOZREVATEL собрал топ-лайфхаков с пошаговыми инструкциями, которые заменят штопор в форс-мажорной ситуации.

Способ 1. Нож или ключ

1. Возьмите бутылку вина, еще раз убедитесь, что штопора рядом нет.

2. Снимите этикетку сверху пробки.

3. С помощью ножа или ключа осторожно проталкивайте пробку внутрь. Важно прокручивать пробку под углом 50° и не делать резких движений.

Способ 2. Саморез или плоскогубцы

1. При наличии самореза или плоскогубцев, можно испытать и этот старый добрый способ. Но обратите внимание, здесь понадобится физическая сила. Вставьте саморез в пробку так, чтобы она выступала от поверхности на 1,5-2 см.

2. Возьмите плоскогубцы, обхватите шуруп и потяните его на себя, чтобы вытащить пробку.

3. Вместо плоскогубцев подойдет и молоток-гвоздодер. Этот лайфхак можно использовать только для молодых вин с надежной твердой пробкой.

Способ 3. Полотенце

С помощью этого способа пробка вылетит из бутылки сама, но есть риск повреждения бутылки. Заверните бутылку в полотенце и постучите дном по стене, пока пробка не вылетит под давлением.

Способ 4. Эффект нагрева

1. Тоже рисковый метод, но действенный. Включите плиту, возьмите бутылку вина, снимите этикетку из пробки.

2. Держите бутылку за горлышко, поднесите ее к плите и удерживайте над теплым воздухом. Под воздействием слишком высоких температур вино может взорваться. Но, если делать все осторожно и правильно, пробка вскоре легко вылетит из бутылки.

Способ 5. Другая бутылка

1. Не обязательно иметь две бутылки вина. Подойдет обычная бутылка с водой без газа емкостью 1,5л.

2. Держа вино в горизонтальном положении, слегка постучите по дну пластиковой бутылкой, пока пробка не вылетит.

Способ 6. Маникюрные ножницы

1. Продезинфицировав маникюрные ножницы спиртом, вставьте одно лезвие посередине пробки, а другое – сбоку. Должна получиться конструкция, немного похожая на циркуль.

2. Ножницы должны войти в пробку примерно на ½ длины. Осторожно прокручивайте, пока пробка не провалится внутрь бутылки.

Способ 7. Острые каблуки

1. Если у вас есть туфли на очень тонких и острых каблуках – ими можно открыть бутылку вина.

2. Продезинфицировав каблук, вставьте его в пробку и попытайтесь проталкивать внутрь.

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