Как хранить морковь, чтобы она оставалась хрустящей: ученые высчитали идеальные условия

Морковь – вкусная и полезная культура, которая станет отличным дополнением ко многим блюдам. Огородники, собрав щедрый урожай, стремятся, чтобы морковь оставалась хрустящей и свежей как можно дольше. Однако часто их ждут неприятные сюрпризы: корнеплоды начинают размягчаться и даже гнить.

Видео дня

Морковь, купленная в магазине, также начинает терять свойства после нескольких дней в холодильнике. Эксперты рассказали, как хранить морковь, чтобы она оставалась хрустящей.

Это не просто советы опытных огородников – а результаты долгих научных исследований. Ученые выясняли, как охлаждение влияет на внутреннюю сердцевину моркови. Холодная среда сохраняет продукты свежими, но конвекция воздуха их высушивает.

Исследователи обнаружили, что морковь теряет до 22% своего веса в холодильнике, в результате чего овощ теряет мягкость и уменьшается в среднем на 0,37% в день. Нарезанная морковь имеет тенденцию сгибаться вдоль оси – это механическое свойство, известное как "остаточное напряжение".

Royal Society Open Science обнародовало результаты 3D-моделирования. В ходе тестирования удалось найти способ, чтобы сохранить морковь хрустящей.

Морковь недостаточно просто положить в холодильник – ей нужна герметичная емкость. Храните ее в холодных, умеренно влажных условиях и в герметичных контейнерах.

Если вы храните морковь в амбаре или в погребе, следует насыпать слегка влажный песок в ящик слоем 3-5 см и выложить поверх моркови. Песок не даст овощам увядать и даже будет препятствовать развитию гнили.

Можно использовать плотные полиэтиленовые пакеты. Их нужно заполнить морковью и держать незакрытыми в прохладном помещении.

От гнили идеально защитит луковая шелуха. В емкости поочередно выложите морковь и шелуху и поместите в погреб или подвал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно копать морковь, чтобы она долго хранилась.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.