Как хранить хлеб, чтобы он долго не черствел и не брался плесенью: действенные советы

Выбрасывать недавно купленный хлеб, быстро зачерствевший или покрывшийся плесенью, это настоящее разочарование. Поэтому многие люди ищут лайфхаков, как продлить пригодность этого продукта.

Издание Express обратилось за советами к профессиональным пекарям. И они указали на три фактора, которые могут оказать существенное влияние на скорость, с которой будет портиться хлеб. Это место, где он был нарезан, среда, в которой он хранится, и материал, в который он завернут. А также рассказали, какой продукт поможет хлебу дольше оставаться свежим.

Правильная нарезка

Обычно мы начинаем резать буханку с края. Эксперты назвали это самой большой ошибкой. В месте, где с хлеба срезана корочка, он начинает быстро терять влагу и черстветь. Значительно замедлить этот процесс можно, если разрезать хлеб пополам и хранить так, чтобы половинки касались срезами друг друга.

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Чтобы отрезать себе ломтик, вам нужно будет разъединить эти половинки, взять столько хлеба, сколько вам нужно, и снова сложить остатки срезами вместе. В таком случае хлеб сам будет защищать себя от ускоренного высыхания.

Среда хранения

Многие думают, что в холодильнике хлебу будет лучше всего. Но это не так. В холодильной камере он продолжит постепенно терять влагу, что скажется на его вкусовых качествах. Хлеб, хранящийся в холодильнике, может быть вкусным, только если вы его нагреете перед употреблением. Хорошо хранится продукт только в морозильной камере. Там он может пролежать очень долго и не потерять свои качества после размораживания.

Материал контейнера

Пекари провели свой собственный эксперимент, в каких условиях хлеб сохраняется лучше всего. Для этого они поместили три куска багета в разную среду – сплошной пластиковый пакет, пластиковый пакет с перфорацией и стеклянный контейнер. Дополнительное условие: они насыпали в каждый контейнер немного рисовой крупы. Зачем? Чтобы рис впитывал из воздуха лишнюю влагу, которая провоцирует развитие плесени в хлебе.

Спустя 5 дней эксперты проверили состояние хлеба. В перфорированном пакете он начал покрываться плесенью уже в первые сутки, а потом еще и засох. В сплошном пакете хлеб еще оставался мягким, но начал "зацветать". А вот в герметичном стеклянном контейнере он сохранился очень хорошо – не засох и не имел признаков развития плесени.

Итак, результаты эксперимента показали, что лучше всего для хлеба подходит герметичный контейнер, на дне которого лежит небольшое количество риса. А хранить его нужно при комнатной температуре и разрезанном пополам и сложенном так, чтобы срезы половинок касались друг друга, виде.

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