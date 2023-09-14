Что положить в ящик, чтобы яблоки лежали всю зиму: лайфхак

Выращивание фруктов и овощей требует много времени, энергии и сил – садоводы и огородники весь сезон без устали работают на участке, чтобы получить щедрый урожай. Но вырастить плоды – это половина дела. Важно еще и правильно их хранить.

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Чтобы яблоки дольше не теряли вкуса и полезных свойств, нужно правильно подготовить место и емкость для хранения. OBOZREVATEL рассказывает, что следует положить в ящик, чтобы яблоки лежали всю зиму.

Как правильно срывать яблоки

Чтобы яблоки дольше не портились, их следует правильно срывать. Предлагаем топ самых эффективных советов:

срывайте яблоки, немного приподняв плод вверх и прокручивая;

не следует сжимать мякоть;

старайтесь оставить плодоножку вместе с плодом;

сперва следует срывать плоды с нижнего яруса дерева, постепенно двигаясь вверх.

Как хранить яблоки

В первую очередь все зависит от сорта яблок. Летние яблоки непригодны для длительного хранения, поэтому употреблять их нужно сразу. Из них изготовляют соки, варенье или же сушат на зиму для компотов. Осенние хранятся в прохладном помещении до четырех месяцев. Дольше всего будут лежать в хранилище зимние сорта.

Самые мелкие яблоки используйте для приготовления варенья, сока или джема. А большие плоды отложите на хранение.

Специалисты советуют держать яблоки в погребе или подвале при оптимальной температуре 0-2 ° C и влажности 90%.

Что положить в ящики, чтобы яблоки долго не портились

Не нужно слишком плотно заполнять емкость плодами, ведь это приведет к гниению и появлению плесени.

В ящики с яблоками стоит насыпать немного песка – он поглотит лишнюю влагу, таким образом плоды сохранятся вплоть до весны.

Если яблок немного, можно просто уложить их холодильник, расфасовав в пакеты и сделав вентиляционные отверстия.

Правила обустройства надежного хранилища

Если в погребе или в подвале будут неблагоприятные условия, урожай быстро испортится. Хранилища следует заранее готовить к зиме.

Испортить урожай может грибок, образующийся от чрезмерной влаги, поэтому нужно предварительно обработать стены специальными средствами. Также очистите стеллажи и замените прогнившие или испорченные доски.

Просушите ящики перед тем, как класть в них яблоки. Убедитесь, что за лето в хранилище не завелись вредители и грызуны.

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