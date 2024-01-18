Как убрать кухню за 15 минут: что мыть обязательно и что можно пропустить

Если и есть в доме помещение, способное в считанные минуты превратиться в сплошной хаос, это кухня. Достаточно просто попить чаю, и вот уже в мойке накопилась посуда, на столешнице появились пятна, а на столе крошки и крупинки сахара. Что уж говорить о более серьезном приеме пищи.

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Однако эксперты по чистоте говорят, что на уборку кухни можно тратить не больше 15 минут. OBOZ.UA рассказывает о правильном алгоритме действий, который в этом поможет.

Расставьте приоритеты

Для быстрой уборки важно устранить беспорядок – помыть грязное и расставить все по своим местам. Каждый раз чистить вытяжку или вытирать фасады шкафчиков не нужно. Так же как можно пропустить мытье пола, если он на первый взгляд чистый.

Начните с посуды

Загрузите посудомоечную машину. Пока она будет заботиться о вашей посуде, вы займетесь остальными работами. Если у вас нет этого прибора, промойте посуду вручную. Отсутствие повсюду чашек, блюд и столовых приборов облегчит вам уборку любых поверхностей.

Протрите все поверхности

Итак, посуда собрана – на кухне уже стало гораздо чище. Пора бороться с грязными поверхностями. Если на столешницах есть липкие пятна и цветные следы, например от чая или сока овощей, сначала промойте их мыльным раствором, затем смойте и продезинфицируйте поверхности. Для этого можно воспользоваться готовым антисептиком, а можно смешать его самостоятельно, налив в бутылку с пульверизатором до половины медицинского спирта и добавив к нему 25 мл белого уксуса и 25 капель вашего любимого эфирного масла. Имейте в виду: такую смесь нельзя использовать на поверхностях из натурального камня. Побрызгайте дезинфектором помытую поверхность, оставьте его на 5 минут и отполируйте все салфеткой из микрофибры.

Займитесь раковиной

Налет извести от жесткой воды портит вид кухни не хуже крошек или пятен. Чтобы быстро избавиться от него смешайте в равных пропорциях белый уксус с жидкостью для мытья посуды, почистите этим средством смеситель и мойку, оставьте его на 5 минут, а затем смойте.

Вынесите мусор

Пусть мусорник всегда стоит так, чтобы не быть на виду, запах от ведра всегда выдает его присутствие. Поэтому вовремя его опорожняйте.

Протрите технику

Если во время приготовления пищи вы запачкали плиту и оставили следы на холодильнике, протрите их теплой водой, в которую добавьте несколько капель средства для посуды. В завершение отполируйте поверхности сухой микрофиброй.

Позаботьтесь о полах

Мытье шваброй – это очень хороший прием по очищению, но начинать уборку на кухне нужно с веника или пылесоса. Ведь при приготовлении и употреблении пищи возникает немало крошек. Комбинация сухой чистки с мытьем обеспечит наилучший результат.

Украсьте свою кухню

Напоследок посмотрите, в каком состоянии ваш кухонный текстиль. Если тряпки и полотенца выглядят несвежими, соберите их и бросьте в стиральную машину, заменив новыми. Вдобавок можно зажечь ароматическую свечу или поставить аромалампу, чтобы наполнить помещение приятным благоуханием.

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