На какие темы нельзя говорить с незнакомцами: правила этикета

От первого разговора с незнакомым человеком зависит, сложится у вас дальнейшее общение или нет. Вот почему этикет уделяет столько внимания этой беседе. Она должна быть приятной, непринужденной и ни в коем случае не провоцировать конфликты – так вы оставите о себе хорошее первое впечатление.

Видео дня

Но как сделать так, чтобы разговор не зашел на опасную территорию? Эксперты советуют обходить определенный перечень тем. OBOZREVATEL рассказывает об этих темах более подробно.

Персональные финансы

Для одних людей деньги могут быть очень чувствительной темой, а для других – способом выразить себя. Не сойдясь в этой точке, вы можете сложить друг о друге ложное впечатление. Поэтому вопросов зарплаты, долгов, кредитов, инвестиций и других личных финансов следует избегать во время разговоров с незнакомцами.

Политика

Политические разногласия могут вызвать чрезвычайно острые дискуссии, ведь поляризация в обществе именно по политическим предпочтениям едва ли не самая большая. Если выяснится, что вы и ваш визави принадлежите к разным политическим лагерям, разговор может превратиться в неконтролируемую ссору и настроить двух даже самых приятных людей друг против друга. Поэтому политических тем лучше избегать, пока не узнаете друг друга немного лучше и не будете уверены, что сможете с уважением отнестись к любым взглядам.

Религия

Вопросы веры и религии относятся к очень личным, они затрагивают глубочайшие чувства людей и могут провоцировать очень сильную реакцию. К тому же оскорбить человека в его религиозных воззрениях обычно очень легко. Поэтому этикет советует просто избегать этой темы с теми, с кем вы недостаточно знакомы.

Сексуальная ориентация и гендер

Еще одна тема из перечня очень личных – это сексуальность. Возможно, ваш собеседник имеет проблемы с гендерной идентификацией или по каким-то причинам вынужден скрывать свою ориентацию и такой разговор его травмирует. В конце концов, у вас могут быть радикально разные взгляды на подобные вопросы. Поэтому просто избегайте их обсуджения.

Диета и пищевые привычки

Казалось бы, еда – какая отличная тема для непринужденной беседы. Особенно, если вы разговариваете с незнакомцем во время застолья. Но в действительности эта тема содержит множество подводных камней. Кто-то вынужден сильно ограничивать из-за состояния здоровья, а для кого-то питания – это целая философия. И вот вы не успели глазом моргнуть, а уже спорите, существует или нет непереносимость глютена или ссоритесь до хрипоты, насколько этично есть мясо. Поэтому просто похвалите блюда на столе и переходите к чему-нибудь другому.

Развод или расставание

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни пережил тяжелый разрыв. При этом ваш опыт мог сформировать у вас взгляды и убеждения, которые могут полностью противоречить мнениям и идеям незнакомцев, с которыми вы разговариваете. Поэтому постарайтесь обходить эту тему. Жаловаться на душевную боль лучше проверенным друзьям или психологу. А с незнакомцами обсуждать отношения не стоит.

Проблемы со здоровьем

Вы, вероятно, с легкостью можете вспомнить кого-то из семьи или знакомых, кто может часами в мельчайших деталях пересказывать подробности течения своих болезней или общения с врачами. Впечатления такие монологи производят довольно удручающее, не правда ли? Так же токсичными кажутся нам те, кто изобрел свою систему поддержки здоровья (от утренних пробежек до альтернативных методов лечения) и проповедует ее при малейшем случае. А зачем вам оставлять по себе удручающее впечатление у человека, который вас впервые видит?

Насилие и несчастные случаи

Мы все живем в атмосфере тяжелых и трагических новостей, и все их глубоко переживаем. Но это не повод излагать свои переживания первому попавшемуся человеку. Не исключено, что вы подружитесь и уже скоро будете поддерживать друг друга в самые темные времена. Но на первом этапе лучше не портить друг другу настроение мрачными темами.

Дети

Желание родителей и бабушек-дедушек бесконечно рассказывать о младших членах семьи можно понять. Их переполняет любовь и каждый шаг, каждый успех малыша кажется событием. Но вы не можете знать, не проходят ли ваши визави через сложный процесс лечения бесплодия, а может они убежденные чайлдфри и им ваш восторг будет просто неприятен. Поэтому отложите это обсуждение до времен, когда будете убеждены, что вас поймут и ваше увлечение разделят.

Сплетни

От правды не убежишь – обсуждать жизнь других людей чрезвычайно интересно. На этом по-прежнему держится целая индустрия желтой прессы. В той или иной форме сплетничают все. Некоторые ученые предполагают, что именно жажда сплетен научила первобытных людей разговаривать. Но принятые в обществе правила этикета не рекомендуют бросаться сплетничать с первым попавшимся встречным. Вы никогда не знаете, как люди могут быть связаны с объектом сплетен. Кроме того, сплетни на первых встречах производят плохое впечатление о том, кто вы и чем занимаетесь. Будьте осторожны со сплетнями – скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно ответить на телефонный звонок, чтобы не нарушить правила этикета.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.