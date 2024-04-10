Как часто нужно мыть ванну и унитаз, и нужны ли химикаты: объяснение вирусолога

Регулярная уборка полезна не только с эстетической точки зрения. Влажные помещения с недостаточной циркуляцией воздуха являются идеальной средой для размножения грибковых спор. Плесень может вызвать проблемы со здоровьем: от аллергических реакций до болезней дыхательных путей.

Исследовательница молекулярной вирусологии и доктор философии в Университете Нового Южного Уэльса Эмма Гардинг рассказала, как часто на самом деле нужно мыть ванную комнату, чтобы избавиться от микробов. Частота очистки поверхностей в ванной комнате зависит от того, как часто используется помещение и кто в доме больной.

"Если кто-то недавно болел, ванную комнату следует тщательно убирать, когда человек поправится, чтобы предотвратить распространение болезни. В противном случае желательно делать уборку по крайней мере раз в неделю. Пол, как правило, нужно мыть реже, чем поверхности, которые постоянно затрагивают: краны, унитазы и душевые кабины", – отметила Гардинг.

Желательно мыть ванную перед и после каждого использования. Гардинг подчеркнула, что обычного средства для очистки должно быть достаточно, чтобы избавиться от микробов. Вирусолог рекомендует использовать продукт с дезинфицирующим эффектом ежемесячно или когда на поверхностях начинают появляться пятна плесени или известкового налета.

"Мыльная вода очень эффективно уничтожает широкий спектр микробов, поэтому для регулярной уборки достаточно этого средства", – подчеркнула Гардинг.

Если у вас есть туалет в ванной комнате и вы хотите свести распространение микробов к минимуму, есть одна вещь, которую стоит взять за привычку.

"Ванная комната является одним из самых грязных мест в доме, особенно если в ней есть туалет. Всегда смывайте с опущенной крышкой, чтобы предотвратить выход микробов унитаза и оседания их в другом месте", – предложила вирусологиня.

Если вы делаете уборку по крайней мере раз в неделю, микробы не могут разрастаться до таких уровней, когда требуется глубокая дезинфекция.

В других случаях пригодится сода и белый уксус – нужно добавить компоненты в унитаз и почистить поверхность ершиком. Эффективна также лимонная кислота – можно натереть загрязненные места половинкой лимона или приготовить раствор на основе кислоты. Подробнее об этих и других способах очищения унитаза – читайте в материале.

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