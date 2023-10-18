Унитаз будет блестеть: простой домашний способ избавиться от известкового налета

Известковый налет формируется под влиянием жесткой водопроводной воды. Минеральные соли, оседая на сантехнике, образуют толстый слой отложений, который трудно отмыть обычными средствами.

Это не только эстетическая проблема – агрессивные соли, при отсутствии регулярной уборки, могут даже повредить поверхности. Издание Express рассказало о простых домашних способах, которые помогут в борьбе с известковым налетом.

Очистить известковый налет способно далеко не каждое моющее средство. Большинство из них лишь поверхностно отмывают видимую грязь, но для качественной очистки нужно учитывать несколько факторов, в том числе особенности сантехники. Лучше всего с задачей справятся средства, содержащие в составе кислоты.

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Хотя у вас может возникнуть соблазн взять отбеливатель или другие химикаты, чтобы очистить унитаз, они могут только усугубить ситуацию.

Лаура Харнетт, основательница Seep eco tools, рассказала, как удалить известковый налет из унитаза без использования агрессивных химикатов. Специалист предложила использовать кристаллы соды и белый уксус, чтобы избавиться от неприятных известковых пятен. Нужно только насыпать соду или налить уксус в унитаз и очистить поверхность ершиком.

Эффективна также лимонная кислота – нужно натереть загрязненные места половинкой лимона или приготовить раствор на основе кислоты.

Если использование только уксуса или лимонного сока не помогает удалить известковый налет, Лаура предложила использовать более абразивные средства, например пищевую соду. Сода, смешанная с белым уксусом, образует пасту, которая очень эффективно и быстро очистит налет.

Для особо стойких пятен Лаура рекомендует использовать пемзу.

"Осторожно протрите пемзой известковый налет, чтобы удалить даже самый стойкий и толстый налет", – предлагает специалист.

Так что пемза не только поможет удалить загрубевшую кожу, но и пригодится в процессе уборки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о простом лайфхаке, который поможет отчистить унитаз от пятен и сделать его свежим и блестящим.

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