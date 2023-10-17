Как быстро заснуть: суть техники 'мостик', которая эффективна даже для детей

Постоянные тревоги, стрессы и переживания приводят к бессоннице. Мы живем в трудное время, война заставила приспосабливаться к новой реальности.

Есть стандартные методы побороть бессонницу: кому-то помогает подсчет барашек, кто-то включает спокойную музыку, одни нуждаются в полной тишине, другие лучше засыпают под белый шум.OBOZ.UA рассказывает о малоизвестной технике "мостиков", которая поможет уснуть.

Сомнологи рекомендуют технику "мостика", которая подойдет даже детям. С помощью простых советов можно наладить режим и засыпать гораздо быстрее.

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Основная идея техники заключается в создании плавного и спокойного перехода ко сну. Обычно мы выключаем телевизор, ноутбук или смартфон и идем в постель. Более того, перед сном большинство читают новости или скроллят ленту в соцсетях.

Сомнологи не советуют идти в постель сразу после отключения гаджетов. Следует придумать спокойный ритуал и повторять его каждый день. Это станет так называемым связующим элементом между активностью и сном. "Мостик" для перехода создаст в сознании прямые ассоциации и поможет понять, что пора отдыхать.

Какие же ритуалы следует использовать в качестве "мостика"? Выберите занятие, которое вам по душе: почитайте книгу, примите ванну с ароматическими маслами, помедитуйте, послушайте успокаивающую музыку.

Главное условие состоит в налаживании привычки. Ритуал должен быть ежедневно повторяющимся действием.

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