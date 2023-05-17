Самый простой способ отбелить унитаз: назван главный ингредиент

В процессе использования даже безупречно белый унитаз может потускнеть, стать сероватым или желтоватым. Особенно при отсутствии регулярной чистки. Но огорчаться не стоит. Ему можно вернуть былую белизну.

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Как узнал OBOZREVATEL, отчистить унитаз поможет одно простое и дешевое средство. Это обычный белый уксус.

Совместить уксус можно с любым жидким моющим средством. Для этого нужно в бутылке с пульверизатором смешать 1 часть уксуса и 2 части воды, добавив столовую ложку любого жидкого мыла. Это может быть жидкость для посуды, хозяйственное мыло и даже шампунь или гель для душа. Главное – взбить из полученной смеси пену.

Далее эту смесь нужно щедро нанести на стенки унитаза и дать ей 10 минут на то, чтобы подействовала. После этого поверхность тщательно чистят щеткой. Все главные загрязнения обязаны отойти.

Следующим шагом нужно обработать унитаз чистым уксусом. Его тоже необходимо оставить на 10 минут. А потом еще раз почистить стены и промыть унитаз водой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли чистить ванную средством для мытья унитаза.

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