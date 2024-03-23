Как быстро избавиться от старого жира на плите: рецепт спасительного раствора

В уходе за кухней есть одно золотое правило: пятна от приготовления пищи на варочных поверхностях легче отчистить, пока они свежие, потому что присохшую и пригоревшую грязь снимать приходится ценой значительных усилий. Но только если вы не знаете одного полезного лайфхака с обычными продуктами.

О нем изданию Express рассказал эксперт по недвижимости Терри Фишер. Этот лайфхак он советует своим клиентам, чтобы они могли продать свой дом дороже. Ведь ухоженная кухня увеличивает стоимость недвижимости.

Все, что понадобится, чтобы вернуть плите блеск и при этом не прилагать к уборке значительные усилия, это пищевая сода и белый уксус. В сочетании они создают мощную смесь, способную разрушить даже стойкие пятна и не повредить при этом саму варочную поверхность.

Итак, приготовьте для уборки одну чашку уксуса, две столовые ложки пищевой соды, салфетку из микрофибры, немного воды и пульверизатор. Начните с того, что щедро обработайте поверхность уксусом из пульверизатора. Сразу после этого равномерно высыпьте на нее соду. Два вещества сразу вступят в реакцию и начнут выделять пену. Оставьте их работать до полного прекращения реакции или на 10-15 минут – в зависимости от степени загрязненности.

Следующим шагом с помощью салфетки из микрофибры протрите все пятна круговыми движениями. Затем сполосните и хорошо отожмите салфетку и снимите с ее помощью остатки средства. Напоследок промойте плиту водой.

Если загрязнения были настолько сильными, что с первого раза все смыть не удалось, повторите процедуру, а после того, как реакция закончится, насыпьте сверху еще немного соды и воспользуйтесь ею как мягким абразивом, чтобы удалить остатки пятна.

Сочетание соды с уксусом позволяет отчистить пятна, не оставляя царапин на поверхности. К тому же, такой метод удаляет все посторонние запахи и дезинфицирует плиту.

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