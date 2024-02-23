Есть у каждого: какие вещи на кухне нужно немедленно выбросить

Захламленная кухня будет выглядеть неопрятно вопреки всем регулярным уборкам. Недостаточно просто мыть посуду или очищать столешницы и раковины, следует также убирать беспорядки в шкафах и полках.

Некоторые ненужные вещи мало того, что лишнее загромождают пространство, еще и создают потенциальную угрозу, например, способствуя появлению плесени. Эксперты дали универсальные советы по уборке и рассказали, какие вещи следует выбросить.

Сколотая посуда

Трещины и сколы – это не только эстетическая проблема. Исследования доказали, что сколотая посуда способствует размножению опасных микробов, таких как Pseudomonas, которые могут вызвать пневмонию или инфекции крови. Даже если вы попытаетесь склеить тарелку, все равно останется шов, что также создает излишние опасности. "Швы, где были закреплены детали, будут легче впитывать влагу и способствовать появлению бактерий", – подчеркнул эксперт Форрест Леш-Мидделтон из FLM Ceramics.

Есть также другие опасности. Некоторая посуда содержит свинец (для большей прочности), а керамическая глазурь действует как защитный барьер, удерживающий его внутри. Если посуда треснет или отколется, вы подвергаетесь серьезному риску.

Просроченные специи

Полупустые и просроченные емкости или пакетики со специями создают большой беспорядок на кухне. Экстракты специй начнут портиться через два года. Целые специи лучше использовать в первые три года после покупки, тогда как молотые следует выбросить уже через два года, а листовые травы имеют срок годности примерно один год. Исключения из этих правил – ванильный экстракт и соль.

Специи используются не только для приготовления пищи, но и для уборки и борьбы с вредителями. Кайенский перец может отпугнуть мышей, корица освежит дом, а ароматические саше защитят шкаф от моли.

Много чашек

Когда становится понятно, что ваш шкаф для посуды больше не функционирует, потому что он переполнен предметами, которыми вы почти не пользуетесь, пора убрать беспорядок. В идеале количество чашек должно совпадать с количеством людей в семье (плюс-минус 2-3 штуки). Следует избавиться от поврежденных и сколотых чашек.

Пластиковые контейнеры без крышки

У всех нас есть лотки, которые каким-то образом потеряли свои крышки и больше не служат своей цели. Тем не менее, они все еще занимают место в кухонных шкафах, хотя мы никогда не будем ими пользоваться. Чтобы избежать этой проблемы в будущем, организуйте ящик для хранения так, чтобы контейнеры и крышки всегда были вместе. Просто закрепите крышки на лотках и положите их друг на друга в соответствии с размером и стилем.

Старые сковороды с антипригарным покрытием

Старые антипригарные сковородки не только создают беспорядок, но и могут быть опасными, поэтому утилизировать их следует как можно скорее. Такие сковороды покрыты политетрафторэтиленом, также известным как тефлон, состоящим из смеси атомов фтора и углерода. Если их использовать при температуре не выше 250 градусов, эти сковородки идеальны. Однако если вы перегреете эти сковородки, они не только могут выделять токсичные химикаты в воздух, а и кусочки тефлона будут отслаиваться в пищу. Хотя научное сообщество разделилось по поводу того, насколько это может быть опасно, лучше проявить осторожность.

Треснувшие деревянные ложки

В трещинах может накапливаться влага, способствуя развитию бактерий. Древесина также очень пористая, что означает, что бактерии не просто сидят на поверхности, но и проникают внутрь.

Чтобы избежать повреждений в будущем, правильно мойте деревянную посуду. Вместо того чтобы пользоваться посудомоечной машиной, попробуйте помыть вручную мягким мыльным раствором. Посудомоечная машина добавляет слишком много воды и тепла, что приведет к раскалыванию и трещинам. Дайте этим предметам хорошо высохнуть, прежде чем положить их обратно в ящики, что поможет свести к минимуму риск появления бактерий и плесени.

Поцарапанные разделочные доски

Выбросить также следует разделочные доски с глубокими царапинами от ножей. Опять же, эти повреждения будут удерживать влагу, что может повлечь за собой развитие опасных бактерий.

Пластиковые разделочные доски, как и доски из хвойных пород, более подвержены порезам. "Это потому, что они обладают большей пористостью, что позволяет древесине легче раскалываться", – отметил Бен Чепмен, исследователь безопасности пищевых продуктов с Университета штата Северная Каролина.

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