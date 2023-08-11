Как будет на украинском "тупик": есть несколько вариантов
Сложное положение, из которого трудно или невозможно найти выход, часто называют словом "тупик". На самом деле это типичная калька из русского, а в украинском языке существует довольно благозвучный аналог.
Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, что слово "тупик" в украинском есть, но имеет оно совсем другое значение. Его чаще используют в железнодорожной терминологии.
Толковый словарь дает следующие определения:
- Тупик – это железнодорожный путь, соединяющийся с другими путями только одним концом, а со второго конца обрывающийся. Например: "Поезд будет стоять в тупике до полуночи".
- Реже словом "тупик" обозначают улицу или переулок, не имеющих сквозного прохода, проезда. Например: "В тупике на вокзальной площади находился старый книжный магазин".
- Также "тупик" – это непроезжее, непроходимое место.
Авраменко подчеркнул, что это слово редкое, а для обозначения сложной ситуации его использовать вообще не стоит.
Языковед советует заменить "тупик" на словосочетание "глухий кут" или слово "безвихідь".
Таким образом, вместо прилагательного "тупиковый" лучше использовать синоним "безвыходный": "тупикова ситуація", а "безвихідна ситуація".
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