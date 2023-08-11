Как будет на украинском 'тупик': есть несколько вариантов

Сложное положение, из которого трудно или невозможно найти выход, часто называют словом "тупик". На самом деле это типичная калька из русского, а в украинском языке существует довольно благозвучный аналог.

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Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, что слово "тупик" в украинском есть, но имеет оно совсем другое значение. Его чаще используют в железнодорожной терминологии.

Толковый словарь дает следующие определения:

Тупик – это железнодорожный путь, соединяющийся с другими путями только одним концом, а со второго конца обрывающийся. Например: "Поезд будет стоять в тупике до полуночи". Реже словом "тупик" обозначают улицу или переулок, не имеющих сквозного прохода, проезда. Например: "В тупике на вокзальной площади находился старый книжный магазин". Также "тупик" – это непроезжее, непроходимое место.

Авраменко подчеркнул, что это слово редкое, а для обозначения сложной ситуации его использовать вообще не стоит.

Языковед советует заменить "тупик" на словосочетание "глухий кут" или слово "безвихідь".

Таким образом, вместо прилагательного "тупиковый" лучше использовать синоним "безвыходный": "тупикова ситуація", а "безвихідна ситуація".

Кстати, "достопримечательность" нельзя перевести на украинский одним словом. Как сказать об известных местах, не прибегая к суржику и кальке – читайте в материале.

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