Как правильно сказать на украинском 'пошли': назван заменитель

Просьба – важная составляющая речи. От того, как она сформулированы, зависит, каким будет ответ, получит ли человек желаемый результат, необходимую помощь. В украинском языке просьбы формируются с помощью повелительного наклонения глаголов.

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Как им правильно пользоваться, рассказала изданию NV преподавательница и автор учебных материалов для платформы "Є-мова" Оксана Гордийчук. В частности, она объяснила, чем лучше заменить распространенный призыв "пішли".

Глагол "ходити" в украинском языке приобретает в повелительном наклонении форму "ходи/ходіть/ходімо", поэтому вместо "пішли додому" лучше употреблять формулировку "ходімо додому". Посредством таких форм можно также упрощать некоторые громоздкие словесные конструкции. Например, сказать не "давайте зробимо це разом", а "зробімо це разом".

Чтобы потренировать навык образования повелительного наклонения, Гордийчук предложила самостоятельно сформировать его от таких глаголов: "думати", "розглянути", "ввімкнути", "прати" и "напоїти". Кстати, отметим, что на украинском языке слово "пішли" употребляется, но обозначает собой прошедшее время и множественное число: "Вони пішли додому".

Важно также помнить, что при формулировании просьбы важно не только правильно употреблять все слова. Не менее важно выражать ее вежливо. Использовать при этом соответствующие ситуации обращения ("ти", "ви", "пане/пані" и т.д.). А получив желаемое, всегда необходимо благодарить. Ведь воспитанность и вежливость – главный ключ к взаимопониманию, а грамотная речь только усиливает приятное впечатление от говорящего.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем заменить слово "холостяк", когда вы говорите на украинском языке.

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