Как без химии защитить дом от пауков и муравьев: барьерный метод, который обойдется в копейки

Пауки и муравьи в конце лета ищут, где перезимовать и часто проникают в дом. Незваные гости могут портить еду и разносить грязь и мусор по комнатам.

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Пауки прячутся в темном месте и плетут паутину, в которую могут попадать другие насекомые, а муравьи ищут, чем подпитаться, поэтому их часто можно встретить на кухне. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Лучшее средство от вредителей – это профилактика их появления в доме, поэтому нужно создать барьер, который их отпугнет. Для этого вам понадобится мел.

Муравьям и паукам не нравится вкус мела, поэтому, когда они почувствуют его запах, сразу убегут от вашего дома.

Начертите мелом линию возле окон, дверей и даже можете обвести свою кровать или кресло. Сделайте порошок из мела и посыпьте его на входе в каждую комнату. Это точно поможет избежать появления в доме надоедливых насекомых.

Также яблочный уксус эффективно борется с муравьями. Для этого налейте раствор в небольшую миску и поставьте на подоконнике или распылите уксус с помощью пульверизатора возле окон, дверей и балкона.

Если вам не нравится запах раствора, то можете добавить несколько капель эфирного масла.

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