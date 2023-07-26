Как избавиться от муравьев на розах: поможет средство из аптечки

Невинные, на первый взгляд, муравьи могут нанести розам существенный вред. Опытные огородники знают: где на грядке есть муравьи – там следует искать и тлей. Поэтому, прежде всего, следует обследовать розу, которую облюбовали насекомые, на наличие тли.

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Тли ослабляют розы и буквально высасывают сок из растений. Как защитить цветы от муравьев и сопутствующих вредителей – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем опасность муравьев и тли

Муравьи и тли наносят растениям существенный вред, вызывая ряд заболеваний, в том числе и грибковых. Выпивая все питательные вещества, тли истощают кусты и приводят к потере цветоносов.

Тли выделяют медоносную росу, которая очень привлекает муравьев. Именно поэтому оба насекомых предпочитают "держаться вместе": муравьи любят есть сладковатые выделения тлей, последние же используют муравьёв в качестве защитных организмов.

Розы также страдают от муравьев, хотя те и наносят кустам лишь опосредованный вред. Разрыхляя почву, они могут повредить корни. Растение станет поглощать меньше воды и питательных веществ. Если вовремя не принять спасательные меры, роза пожелтеет увянет.

Как спасти розы

От муравьев и тлей поможет дешевое аптечное средство , но, чтобы не обжечь листья растения, следует четко соблюдать пропорции.

Шаг 1. В емкость налейте 10 л воды и добавьте 10 мл нашатырного спирта. Тщательно перемешайте.

Шаг 2. Обработку роз следует проводить утром или вечером. Раствор поможет избавиться от муравьев и тлей, а растение получит дополнительную порцию азота.

Шаг 3. Можно повторить процедуру через некое время. Оптимально производить 2-3 обработки в сезон.

Специалисты советуют попробовать и более мощное средство.

Необходимые ингредиенты:

нашатырный спирт;

вода;

хозяйственное мыло.

В 10 л воды добавьте 2 столовых ложки тертого хозяйственного мыла и 30 мл нашатырного спирта.

Кстати, при правильном внесении удобрений можно продлить цветение роз до осени. Подкормка на основе касторового масла поможет сделать так, чтобы кусты буквально утопали в бутонах. Как приготовить универсальное удобрение – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как и когда обрезать розы, чтобы было много цветов.

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