Как избавиться от мух и муравьев дома: помогут два бытовых продукта

Мухи и муравьи не только создают дискомфорт своим присутствием в доме, но и опасны для нашего здоровья. Вредители переносят бактерии и микробы, которые могут привести к болезням.

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Если вы не хотите применять химические средства в доме, то от насекомых можно избавиться природными и доступными продуктами. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Насекомые более активны летом, их часто можно увидеть в своем доме в поисках воды и пищи. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, вам понадобится всего два ингредиента – это яблочный уксус и тальк.

Уксус поможет отпугнуть мух. Налейте его в маленькую миску и поставьте на подоконнике. Также можно распылить уксус с помощью пульверизатора возле окон, дверей и на балконе. Такой аромат отпугнет надоедливых мух и они не попадут в ваш дом.

Если вам не нравится запах уксуса, то можете добавить в раствор пару капель любого эфирного масла.

Также не забывайте регулярно выбрасывать мусор, чтобы не было соблазна для вредителей.

Чтобы остановить муравьев, используйте тальк (минеральное кристаллическое вещество в виде белого порошка) или мел у входа. Порошок попадает в организм, они не могут дышать и умирают.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простые способы, как избавиться от муравьев на огороде, чтобы не применять химикаты.

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