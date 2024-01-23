Избавьтесь от русской кальки: как правильно сказать по-украински 'у більшості випадків'

Слово "випадок" настолько широко употребительно, что попадается в нашей речи едва ли не каждый день. Но при этом мы часто делаем в нем и его использовании ошибки.

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Прежде всего, обратите внимание, куда вы ставите ударение. Украинские словари рекомендуют говорить "вИпадок", а не "випАдок". Второй вариант распространен в Галичине и родственный по этому признаку с польским przypadek, а в польском языке ударение действительно ставится в основном на предпоследний слог. Что касается употребления слова "випадок", то на распространенные ошибки указал известный языковед Александр Авраменко.

Он отметил, что многие широко используемые конструкции с этим словом просто-напросто калькируют российские аналоги. И рассказал подробнее, о каких ошибках идет речь.

У випадку необхідності

Это языковое клише является прямым переводом русского "в случае необходимости". Тогда как в украинском языке здесь лучше использовать формулировки:

в разі потреби;

за потреби.

У більшості випадків

Это соединение Авраменко назвал перегибом. Это тоже калькирование русского "в большинстве случаев". По-украински для того, чтобы передать это значение можно воспользоваться одним из двух отдельных и вполне самостоятельных слов:

здебільшого;

переважно.

Ні в якому випадку

Здесь вся конструкция неправильна – вот к чему может приводить прямой перевод русской фразы "ни в коем случае". Хотите говорить без ошибок – употребляйте вариант:

в жодному разі.

Від випадку до випадку

И еще одно бездумное калькирование русского "от случая к случаю". Украинский язык предложит здесь колоритные соответствия (обратите внимание на дефисы в написании):

коли-не-коли;

вряди-годи.

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