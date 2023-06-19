Испытайте свой ум: хитрая головоломка, которую только единицы разгадывают быстро

Головоломки, познавательные игры и кроссворды – отличный способ весело и с пользой провести время. Каждый вызов по-разному провоцирует мозг. Основная функция таких тестов – улучшение памяти и проверка концентрации внимания.

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Новейшая головоломка от Bright Side побуждает к творческому и нестандартному мышлению. Это хитрая задача и не все могут быстро найти разгадку.

Условия задачи: на столе лежат две купюры, которые в сумме составляют 51 доллар. Задание усложняется тем, что первая купюра – не 1 доллар. Что это за купюры?

Эксперты утверждают, что выполнение таких умственных задач может принести долгосрочную пользу, поможет поддерживать когнитивную ясность и снизить риск деменции. Регулярные мозговые тренировки, здоровый образ жизни, включая диету с высоким содержанием фруктов и овощей, снизят вероятность развития дегенеративных неврологических заболеваний.

Удалось ли вам найти ответ? Если нет, не стоит беспокоиться, поскольку решение может вас даже позабавить.

Ответ

На столе лежат две купюры: первая – 50 долларов, а вторая – 1 доллар, что в сумме составляет 51 доллар.

Кстати, иллюстративные тесты – интересная возможность исследовать способы, которыми наш мозг интерпретирует информацию. Психолог Ричард Грегори разработал теорию визуального предположения, согласно которой основное восприятие мозга базируется на поверхностной обработке "сверху вниз", и почти 90% воспринимаемой нашими глазами информации теряется до того, как она достигнет мозга. Предлагаем пройти иллюстративный тест, который покажет сокровенные черты характера.

Раньше OBOZREVATEL публиковал головоломку для людей с идеальным зрением.

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