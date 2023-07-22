Холодный душ все испортит: как легко уснуть в летнюю жару

Рекордно жаркая неделя принесла с собой такую проблему, как осложненное засыпание. Из-за высокой температуры воздуха погрузиться в сон бывает очень сложно. Ведь чтобы переключиться в режим отдыха, телу нужно снизить свою температуру. А это непростая задача, когда воздух прогревается до 30 градусов и выше.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, как справиться с этой проблемой. Ни один из них не предполагает включение кондиционера.

Охладите спальню

В месте, где вы спите, должно быть максимально прохладно. Поэтому лучше днем держать окна этой комнаты зашторенными, установить у кровати большую бутылку замороженной воды, завесить двери и оконные проемы влажной тканью или включить вентилятор. Температура воздуха, приближающаяся к температуре тела, может разрушить ваш сон, поэтому позаботьтесь обо всех возможных способах охлаждения. Наконец, просто откройте на ночь окно настежь. Ночная прохлада сама сделает свое дело.

Не принимайте холодный душ

Хотя этот совет кажется контринтуитивным, все же холодный душ на самом деле запускает согревающие механизмы тела. К тому же слишком холодная вода ускоряет пульс, а это также фактор, мешающий нормальному засыпанию. Температура воды во время гигиенических процедур должна быть комфортной – ниже температуры тела, но не холодной. Также не вытирайтесь после душа. Пока тело высыхает на воздухе естественным способом, оно тоже охлаждается.

Избегайте всего, что согревает во время сна

Выключите все электроприборы, которые нагреваются во время работы. Если вы спите на кровати вдвоем, по возможности разойдитесь по разным местам. Животных это тоже касается. А еще замените одеяло на тонкую простыню. Спать ненакрытым может быть очень некомфортно, а простыня хотя бы не будет вас нагревать. Если вы можете спать на полу, перелягте туда – внизу помещения температура всегда ниже.

Практикуйте релакс перед тем, как отправиться в постель

Любые практики, которые помогают вам расслабиться и уснуть, нужно взять на вооружение. За час до сна отложите все гаджеты. Помедитируйте или сделайте медленную дыхательную гимнастику, создайте в спальне полное затемнение. Так вам будет легче погрузиться в сон и вы с меньшей вероятностью проснетесь среди ночи.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как не перегреться, если вы отдыхаете на природе.

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