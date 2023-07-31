Головоломка для гениев: найдите неизвестное число в считанные секунды

Головоломки – отличный способ снять стресс, стимулировать работу мозга, улучшить когнитивные навыки и критическое мышление. Специалисты говорят, ежедневные тренировки позволят снизить риск возникновения неврологических заболеваний.

Видео дня

В сети набирает популярность интересная головоломка. Нужно в кратчайшие сроки найти пропущенное число.

Головоломки помогут улучшить долговременную и кратковременную память, остроту зрения и внимание к деталям. В качестве приятного бонуса – подобные задачи отвлекают от ежедневных забот и способствуют хорошему настроению.

Смогли ли вы найти пропущенное число за 7 секунд?

Правильный ответ

Неизвестное число можно вычислить следующим образом:

4+8×2 = 20

9 + 3×2 = 15

По аналогии:

6 + 6×2 = 18

Следовательно, пропущенное число 18.

Кстати, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик разработал кратчайший тест на IQ, что покажет, умнее ли вы 80% людей на Земле. Нужно только ответить на три вопроса.

Ранее OBOZREVATEL публиковал быстрый психологический тест, который поможет определить, наивный ли вы человек.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.