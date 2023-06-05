Гладить не стоит: зачем коты показывают хозяину живот

Трудно удержаться от соблазна погладить кошачий живот, особенно когда любимец лениво растянулся на спине. Некоторые хозяева считают, что таким образом кот словно проявляет доверие и просит почесать пузико, но нет.

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Живот – очень уязвимое место, и с большой вероятностью в ответ на прикосновение вы получите недовольство и когти. Специалисты издания Сatster рассказали, почему лучше не трогать кошачий живот.

В отличие от собак, которые любят почти все тактильные прикосновения, коты относятся к этому более сдержанно. Процент кошек, которым действительно нравится, когда хозяева чешут их живот довольно низкий.

По словам ветеринаров, природные инстинкты заставляют животных не слишком проявлять свою уязвимость. Коты будут беречь живот от лишних прикосновений, ведь жизненно важные органы находятся всего в миллиметрах от тонкой кожи.

Даже если кот лежит, растянувшись на спине, это не обозначает "приглашение" почесать животик. Просто животное действительно чувствует себя рядом с вами в безопасности. Поэтому не стоит "нарушать" доверие, начиная гладить, чесать или щекотать уязвимое место.

Если вы все-таки решили коснуться кошачьего живота, чтобы проверить, а вдруг этот жест все-таки понравится любимцу, ветеринары советуют делать это очень осторожно. Сядьте рядом, медленно протяните руку и если вы увидите заметные признаки недовольства – подергивание кончика хвоста, настороженный взгляд на вашу руку – не провоцируйте животное и откажитесь от идеи почесать его живот.

Кстати, ученые выяснили, как найти общий язык с котом. Оказывается, главный секрет состоит в том, чтобы научиться улыбаться любимцу, но не человеческим, а кошачьим способом. Как это сделать читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как определить по поведению, что кот испытывает стресс, и помочь ему преодолеть проблему.

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