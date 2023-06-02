Как найти общий язык с котом: два хитрых способа

В отличие от собак, которые вполне очевидно могут понимать отдельные слова человеческого языка, кошки остаются животными несколько отчужденными. Беря пушистика домой, мы готовимся к тому, что теперь мы будем жить по его правилам, потому что это кот – ему особо ничего не объяснишь.

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Однако психолог Карен Маккомб из Университета Сассекса (Великобритания) решила все же найти способ найти общий язык с котами. Результаты ее исследования описало издание Science Alert. Оказывается, главный секрет состоит в том, чтобы научиться улыбаться любимцу, но не человеческим, а кошачьим способом. Наблюдения, которые Маккомб с коллегами провела в 2020 году, показывают, что это помогает найти общий язык не только с собственным любимцем, но и с незнакомыми животными.

Кошачья улыбка выглядит совсем не так, как человеческая. Кошки не показывают зубы, а томно сужают глаза и медленно моргают веками друг другу и людям. Кстати, у нас глаза тоже становятся уже, когда мы улыбаемся. Исследовательница, которая сама является владелицей кошек, знала этот жест, но решила проверить его значение согласно научным стандартам. Она с коллегами провела два эксперимента.

В первом эксперименте приняла участие 21 кошка из 14 разных домовладений. В нем владельцы медленно моргали своим животным. Как только кошка устраивалась поудобнее в одном из любимых мест своего дома, человек, по условиям эксперимента, усаживался на расстоянии около 1 метра от нее, устанавливал зрительный контакт с животным и начинал медленно моргать. Камеры при этом записывали лицо как хозяина, так и кошки.

Результаты сравнили с тем, как кошки моргают без человека. Выяснилось, что пушистики с большей вероятностью моргали своему человеку в ответ на аналогичный жест по сравнению с состоянием, когда они не находились во взаимодействии.

Второй эксперимент включал 24 кошки из восьми разных домовладений. На этот раз моргали не владельцы, а исследователи, ранее не контактировавшие с кошкой. За контрольную взяли реакцию кошек на человека, который не моргал, глядя на животное.

Далее ученые проделали тот же жест, что и в первом эксперименте, но добавили к нему протянутую к кошке руку. И выяснилось, что животные не только охотнее отвечали на моргание, но и чаще приближались к руке незнакомца после обмена "кошачьими улыбками". "Это исследование является первым экспериментальным исследованием роли медленного моргания в общении кошек и людей", - заявила Маккомб.

По словам исследовательницы, любой желающий может попытаться повторить этот трюк со своей кошкой дома или с животными на улице. Ученые объяснили этот жест, как проявление дружелюбных намерений. Считается, что коты воспринимают прямой непрерывный взгляд в глаза как угрозу. Если же смягчить его такой "улыбкой", они реагируют гораздо более благосклонно. "Понимание положительных способов взаимодействия кошек и людей может улучшить общественное понимание кошек, повысить их благосостояние и рассказать нам больше о социально-когнитивных способностях этого малоизученного вида", – рассказала психолог Тасмин Хамфри из Университета Сассекса.

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