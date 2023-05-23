Как коты показывают, что у них стресс: чем помочь любимцам

Мы любим домашних кошек за то, что своей ласковостью, умением мурчать они снимают наш ежедневный стресс. Но достаточно ли внимания мы обращаем на то, чтобы самое пушистое животное не страдало от стресса?

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Как пишет издание BBC Earth, специалисты по поведению животных под руководством Лидии Рейнберг из австралийского университета Ла Троб в Мельбурне решили изучить, как у кошек возникает стресс, что его вызывает и как с ним бороться. Для этого они решили понаблюдать за оказавшимися в приюте пушистками. Причем учитывали только тех, кто оказался в таком заведении впервые.

Как заметить стресс у кота

Подопытными стали 20 кошек и кошек, которые стали домашними питомцами еще в детском возрасте, а потом попали в приют. В начале эксперимента исследователи определили силу стресса, в котором они находились и оценили ее по шкале от легкого до сильного. После этого ученые проследили за поведением каждого животного после того, как оно оказалось в приюте.

Рейнбрег рассказала, что уровень стресса у кошек в таких условиях часто зависит от действий работников. Те испытуемые коты, которые страдали от давления на психику, несмотря на пребывание в очень просторном вольере, пытались прятаться в домиках и других укромных уголках. Те же, которые чувствовали себя спокойно, предпочитали разные повышения.

Ученые установили четкую закономерность: чем сильнее был стресс животного, тем больше времени оно проводило в тайнике. "Оказалось, что кошки в состоянии сильного напряжения не хотят ничего, кроме как спрятаться ото всех. А спокойные животные с удовольствием залезают вверх и наблюдают оттуда за происходящим вокруг", – пояснила ученая.

Еще одним результатом исследования стал вывод, что коты под действием сильного стресса проявляют большую пассивность. Чаще всего они просто лежат и ничего не делают. По словам Рейнберг, стресс заставляет пушистика подавлять свои поведенческие инстинкты и часами лежать, свернувшись калачиком. В то время как спокойный кот будет с удовольствием изучать обстановку, искать себе игры и разные занятия, контактировать с людьми и другими кошками.

Вокализация тоже может стать признаком реакции на стресс. Выяснилось, что кошки, которые громко мяукали или шумно скребли когтеточку, чувствовали себя относительно хорошо. То есть то, что люди принимают за нервное поведение, в действительности оказалось нормой. А вот тихие котики, напротив, страдали от стресса.

Как помочь коту справиться со стрессом

Изучили исследователи и то, каким образом можно помочь коту справиться со стрессом. Для этого они разделили своих испытуемых пушистиков на две группы. Первой работники приюта уделяли много внимания, занимались их уходом. Уже на второй день пребывания в вольерах уровень стресса у таких кошек начал снижаться.

Таким образом, ученые предположили, что люди могут своими довольно простыми действиями облегчить эмоциональное давление на кошку. Для этого нужно медленно приблизиться к животному и присесть до его уровня. После этого необходимо дать ей время привыкнуть к вашему запаху и только после этого прикасаться. При этом следует говорить с кошкой спокойным голосом и дружелюбным тоном. "Может показаться банальным, но кошки – существа чувствительные, они реагируют на любые незначительные мелочи вокруг них", – пояснила Рейнберг.

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