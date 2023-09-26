Герань будет неузнаваема: чем раз в месяц поливать цветок для пышного цветения

Несмотря на специфический запах, герань – это одно из самых популярных комнатных растений, которое выращивают хозяйки. Яркие цветы украшают дом, к тому же они неприхотливы в уходе.

Но нужно время от времени подкармливать растение, чтобы цветение было пышным и обильным. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Янтарная кислота

Это бесцветные кристаллы, добываемые из янтаря. Кислоту используют не только как удобрение, но и как лекарство. Налейте в емкость четыре стакана воды и добавьте 2 грамма янтарной кислоты. Все тщательно перемешайте до полного растворения и полейте герань. Повторяйте такую процедуру раз в месяц и цветение будет пышным и обильным.

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Если растение заболело или вы заметили, что листья начинают увядать, то можете опрыскать его этим раствором. Янтарная кислота поможет вернуть здоровый вид цветам и наполнит их питательными веществами.

Также можете использовать кофейную гущу как удобрение для герани. После того, как вы выпили кофе, высыпьте гущу в горшок и перемешайте ее с почвой. Земля станет рыхлой и насытится кислородом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как быстро спасти цветок, если герань увяла и выглядит непривлекательно.

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