Подарит герани новую жизнь: удобрение, которое больше всего подойдет для цветка

Герань, или пеларгония, – хрупкое популярное растение, удивляющее изяществом и богатством цветов. Это одно из самых популярных летних растений, ведь оно не боится прямых солнечных лучей.

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Геранью обычно украшают летние террасы, окна, подоконники, балконы. Ее можно выращивать как в комнатных условиях, так и во дворах. Новичкам в выращивании цветов советуют начинать именно с пеларгонии. OBOZREVATEL разбирался, какое удобрение идеально подойдет для растения.

Герань начинает цветение весной и радует цветами вплоть до наступления осенних холодов. Селекционеры вывели множество сортов растения: от "махровых" до карликовых и двухцветных.

В отличие от орхидей, требующих определенных температур для цветения, пеларгонии не нуждаются в специальных условиях, особом климате или искусственном освещении. Растение может выдержать температуру от +8 до +35 °C в открытом грунте (в горшке – до +30 °C).

Цвести герань начинает при комфортной температуре +15 °C.

А идеальным удобрением для пеларгонии является, как ни странно, кофейная гуща. Выпив чашку кофе, не спешите избавляться от остатков.

Возьмите вазон с геранью и добавьте кофейную гущу прямо в землю. Осторожно, чтобы не повредить растение, перемешайте кофе с почвой. Земля должна стать рыхлой и насытиться кислородом.

Некоторые эксперты советуют использовать в качестве удобрения и чайную заварку. Но следует иметь в виду, что это может быть небезопасно. Иногда чайная заварка, добавленная в землю как удобрение, может вызвать плесень и черные мушки на растении.

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