Где нельзя сажать картошку: урожая не увидите

С практической точки зрения именно выращивание картофеля – это то, ради чего многие дачники заводят себе участок. Овощ относительно неприхотлив в уходе, дает хороший урожай и при правильном хранении может стать запасом на всю зиму.

Но все же существуют определенные правила, без которых нельзя добиться хорошего урожая картофеля на огороде. Одно из этих правил – это правильное чередование культур на грядках, ведь после определенных овощей клубни растут плохо и получаются мелкими. OBOZ.UA узнавал, после чего лучше картошку не засевать.

Прежде всего обратите внимание на виды, страдающие теми же болезнями, что и картофель. Они могут передать эти инфекции "в наследство". Среди таких культур прежде всего томаты, а также баклажаны, сладкий перец и табак.

Также для формирования крупных клубней нужна достаточно питательная почва. Поэтому не стоит сажать картофель после таких истощающих землю культур, как горох, фасоль или чечевица.

Что касается высадки картофеля на том же месте, где в прошлом году росла эта же культура, то такое в целом допускается, но не больше трех лет подряд. Овощ постепенно извлекает из почвы одни и те же нужные ему питательные вещества и со временем истощает ее, что, конечно, плохо сказывается на урожайности.

А вот хорошими предшественниками для картофеля считаются тыквенные культуры. Или капуста, не угрожающая передать корнеплоду свои болезни и вредителей. После кукурузы этот овощ тоже будет расти хорошо, потому что эта культура улучшает структуру почвы и делает ее оптимальной для формирования клубней. Также картофель хорошо выращивать после горчицы, клевера или люцерны.

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