Как хранить картофель, чтобы он не прорастал: интересный лайфхак

Сезон удался на славу – картофель уродил хорошо, и пора подумать о его правильном хранении. Если наготове есть прохладное помещение – подвал или погреб, – то проблем обычно не возникает. А вот хранение в квартире или на балконе приводит к появлению гнили и прорастания.

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Опытные огородники успокаивают – есть простой и эффективный лайфхак, что существенно продлит срок хранения картофеля. Что положить к клубням, чтобы они не начали прорастать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Идеальная температура для хранения

Для картофеля благоприятным будет прохладное, темное, сухое помещение. Температурный показатель должен быть на уровне 4-5 °C, а влажность – не выше 80%.

Именно при таких условиях клубни не будут прорастать, не замерзнут и не позеленеют, а значит, пролежат до следующей весны.

Чтобы картофель не прорастал

Кислые яблоки и лимон помогут предупредить прорастание картофеля. Просто положите в ящик несколько яблок или один лимон, и на клубнях до следующего сезона не будет новых ростков. Важно сделать небольшие проколы в лимоне перед тем, как класть его к картофелю.

Таким образом, вы сможете хранить картофель даже в теплом помещении.

Как хранить картофель

Важно предварительно перебрать картофель, чтобы избавиться от гнилых, зеленых и порезанных клубней – именно они чаще всего являются причиной порчи всего урожая.

Картофель не очень любит, когда рядом кладут другие овощи, но есть исключение. Лучшей соседкой для картошки станет свекла. Этот овощ хорошо впитывает влагу и не даст картофелю загнить или прорасти.

Положите картофель в деревянные ящики или холщовые мешки. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Следите, чтобы на картофель не попали солнечные лучи, иначе клубни позеленеют, и их нельзя будет употреблять в пищу из-за наличия соланина – опасного ядовитого вещества.

Если храните картофель на балконе, следует накрыть его одеялом, а мешки и ящики поставить на высоте 20 см от пола.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить собранную капусту, чтобы она доносилась до весны.

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