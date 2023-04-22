Где категорически нельзя сеять укроп: какая грядка не подойдет

Укроп – не только универсальная приправа для блюд. Это подлинный источник полезных витаминов группы В и микроэлементов: фосфора, железа, кальция и калия. Зелень укропа содержит много клетчатки, что помогает очистить кишечник от токсинов. Укроп оказывает бактерицидное, спазмолитическое, кардиотоническое и желчегонное действие на организм.

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Практически на каждой упорядоченной грядке растет укроп. Он не требует особого ухода, но определенные условия могут угнетать его рост. Где категорически нельзя сеять укроп – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правильное соседство

Опытные огородники не советуют сажать укроп рядом с зонтичными культурами. Это, в частности:

морковь

петрушка

сельдерей

Дело в том, что вредители, от которых страдают эти растения, могут нанести вред и укропу. Идеальным соседством будет картофель, лук или капуста.

Какая почва подойдет для укропа

Лучше не сеять укроп на песчаной почве. Он, конечно, вырастет, но будет редким, болезненным и лишенным аромата. Укроп будет хорошо расти на рыхлой воздушной почве.

Солнце или тень

Некоторые растения могут затенять укроп, и он вырастет мелким и лишенным сочности. Возле заборов или возле теплиц укроп сеять тоже не стоит. Идеально подойдут грядки, наполненные солнечным светом.

Укроп между рядами других овощей

Часто огородники сажают уроп между рядами других овощей, таким образом разбавляя, например, лук, перец, чеснок, клубнику и т.п. Опять же – укроп в междурядьях вырастет, но не будет иметь насыщенного вкуса и аромата. Укроп теряет вкусовые качества, когда его "подсиживают" другие культуры. Поэтому укроп следует сажать на достаточном расстоянии от растений.

Удобрение для укропа

Следует обратить внимание и на кислотность почвы. Для здорового роста и развития растения кислотность должна быть не менее отметки 6,3.

Эксперты советуют подкормить почву доломитовой мукой. Но делать это нельзя в преддверии посева. Лучше всего вносить удобрение осенью, или в крайнем случае – за 2-4 недели до посадки.

Кстати, есть удобрение, которым можно подкормить практически любую культуру. Единственным ограничением является частота такой подкормки. Подробнее об универсальном удобрении – читайте в материале.

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