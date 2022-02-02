Февраль будет "ласковым": народный синоптик поделился прогнозом по Украине
Февраль в Украине будет сравнительно теплым, а периоды похолодания не продлятся дольше нескольких дней. В этом году последний зимний месяц станет "мягким".
Такой прогноз народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач озвучил газете "Полісся". По его словам, ожидать действительно низких температур в феврале не стоит.
Деркач добавил, что месяц пройдет с едва ощутимым морозом, и то преимущественно ночью, что "никак не испортит положительное впечатление о нем".
Синоптик отметил, что арктические холода будут "заходить" в Украину в феврале тоже очень редко.
В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала OBOZREVATEL, что в начале февраля жителей Украины ждет чередование циклонов и антициклонов. По ее словам, при этом будет меняться и погода, и атмосферное давление, но в целом первая неделя месяца будет достаточно спокойной без резких изменений погодных условий.
Осадки же она спрогнозировала ближе к концу первой недели месяца.
"В основном это снег, но возможен и мокрый снег, потому что температура может колебаться и доходить до нуля и +1 градуса. На выходные возможно и определенное усиление ветра", – добавила синоптик.
Со своей стороны заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что осадков в феврале будет на треть меньше, чем в январе. Переводя на "чистый снег" это приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах.
Он подчеркнул, что ждать прихода весны в феврале не стоит и месяц все же будет "зимним".
На сайте Украинского гидрометеорологического центра также сообщили, что февраль не будет слишком холодным. Средняя температура воздуха при этом составит около 0-4° мороза, в Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму – до 1° тепла.Прогноз на первую неделю февраля
Как сообщал OBOZREVAREL, Украину в первые дни февраля накроет южная часть циклона NADIA.