Февраль будет 'ласковым': народный синоптик поделился прогнозом по Украине

Февраль в Украине будет сравнительно теплым, а периоды похолодания не продлятся дольше нескольких дней. В этом году последний зимний месяц станет "мягким".

Такой прогноз народный синоптик из Камня-Каширского Владимир Деркач озвучил газете "Полісся". По его словам, ожидать действительно низких температур в феврале не стоит.

Деркач добавил, что месяц пройдет с едва ощутимым морозом, и то преимущественно ночью, что "никак не испортит положительное впечатление о нем".

Синоптик отметил, что арктические холода будут "заходить" в Украину в феврале тоже очень редко.

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В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала OBOZREVATEL, что в начале февраля жителей Украины ждет чередование циклонов и антициклонов. По ее словам, при этом будет меняться и погода, и атмосферное давление, но в целом первая неделя месяца будет достаточно спокойной без резких изменений погодных условий.

Осадки же она спрогнозировала ближе к концу первой недели месяца.

"В основном это снег, но возможен и мокрый снег, потому что температура может колебаться и доходить до нуля и +1 градуса. На выходные возможно и определенное усиление ветра", – добавила синоптик.

Со своей стороны заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что осадков в феврале будет на треть меньше, чем в январе. Переводя на "чистый снег" это приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах.

Он подчеркнул, что ждать прихода весны в феврале не стоит и месяц все же будет "зимним".

На сайте Украинского гидрометеорологического центра также сообщили, что февраль не будет слишком холодным. Средняя температура воздуха при этом составит около 0-4° мороза, в Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму – до 1° тепла.

Как сообщал OBOZREVAREL, Украину в первые дни февраля накроет южная часть циклона NADIA.