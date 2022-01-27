'Абсолютный минимум -39 градусов': Укргидрометцентр показал климатическую характеристику февраля

Температура в феврале в Украине за все годы наблюдения за погодой поднималась максимум до 24 градусов тепла и падала до 39 градусов мороза. В 2022 году, по прогнозу синоптиков этот месяц будет сравнительно теплым.

Климатическую характеристику опубликовали на сайте Украинского гидрометеорологического центра. Так, средняя месячная температура воздуха составила 0-5° мороза. При этом, на высокогорье Карпат данное значение приближено к 6° мороза, на юге Одесщины, в Крыму и Закарпатье – местами 1-4° тепла.

Специалисты отметили, что за время наблюдения за погодой в Украине был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха – 24-39° мороза, на юге Одесщины, в Крыму – 15-23° мороза. Абсолютный максимум был отмечен на уровне – 12-20° тепла, в южной части, Винницкой и Ивано-Франковской областях – местами 21-24°.

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Говоря об осадках, эксперты рассказали, что их среднее месячное количество составляет 22-49 мм, в Закарпатской области, в украинских Карпатах и ​​горах Крыма – 53-89 мм, на высокогорье – 104-108 мм.

Специалисты отметили, что предстоящий февраль не будет слишком холодным. Средняя температура воздуха при этом составит около 0-4° мороза, в Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму – до 1° тепла.

В феврале 2022 года месячное количество осадков ожидается на уровне 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма – 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, что погода в Украине во многом зависит от антициклонов, которые сформированы и будут формироваться в теплых частях суши.

Также она подчеркнула, что зимы в Украине стали другими – менее суровыми. При этом специалист указала на тесную связь между изменениями климата в общемировом масштабе и температурами в Украине.

Делая прогноз того, каким будет февраль в Украине, она сказала, что еще рано говорить о том, какие точно температуры ждут украинцев. В то же время, Балабух заметила, что уже можно сказать, что средняя температура в феврале будет на 2-3 градуса выше, чем в среднем за период 1993-2016 годов. Метеоролог предположила, что украинцев может ждать "весенняя" погода уже в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист объяснила, почему в двух соседних областях погода может отличаться.