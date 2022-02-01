Холод не уйдет: синоптик дал прогноз на февраль в Украине

Февраль в Украине будет холодным, но осадков ожидается меньше, чем в январе. Средняя температура составит от 0 до -4, в Карпатах – до 6 градусов мороза.

Таким прогнозом поделился с "Сегодня" заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. По его словам, тепло будет на юге страны – в Одесской области, а также в Крыму и на Закарпатье средняя температура воздуха поднимется до +4 градусов.

Эксперт отметил, что осадков в феврале будет на треть меньше, чем в январе. Переводя на "чистый снег", Прокопенко уточнил, что это означает приблизительно 22-40 см в среднем по стране, до 75 см в горах.

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"Для равнинной местности это в пределах нормы, для гористой – меньше нормы, в прежние годы снега там насыпало в феврале более 100 мм", – уточнил специалист.

Он подчеркнул, что ждать прихода весеннего тепла в феврале не стоит и месяц будет "зимним". Прокопенко добавил, что говорить о том, каким же будет март, можно будет немного позже, ближе к календарной весне.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщили, что во вторник, 1 февраля в Украине будет солнечно. Лишь в западной части страны – пасмурно и снежно. В горах синоптики прогнозируют до -6 градусов ночью и около -1 градуса днем. На юге страны в первый день февраля – сравнительно тепло. Там специалисты прогнозируют до 6 градусов тепла. В Одесской области не исключены дожди. В Киеве днем до -2 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали погоду на весну в Украине.