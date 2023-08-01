Этикет в офисе: какие правила нарушают практически все работники

Деловой этикет – это нормы, регулирующие поведение и манеру общения на работе. Благодаря соблюдению правил можно создать продуктивную и уютную атмосферу для каждого работника.

Видео дня

Неправильное поведение одного человека может повлиять на репутацию всей компании. OBOZREVATEL собрал правила, которые нарушают практические все работники.

Нарушение личного пространства

В современном мире рабочее пространство в офисе является общим. Отдельные кабинеты имеют только руководители и директора. Но даже если ваш стол не огорожен стенами, то это не дает право другим людям прерывать вашу работу неуместными разговорами или замечаниями. Это может отвлечь человека от дела, что приведет к ошибкам при выполнении задания.

Общение с коллегами о финансовых расходах

Зарплаты у всех работников разные и не всем хочется слушать о дорогих покупках или путешествиях высших по должности людей. Это создает неуютную атмосферу и человек чувствует себя некомфортно. Поэтому лучше не хвастаться своими финансами, чтобы избежать социального неравенства.

Небрежное отношение ко времени коллег

Опоздание на работу, задержка отчета или другого задания плохо влияет на деятельность всей компании. Нужно бережно относиться ко времени других, потому что от несвоевременного выполнения задач страдают ваши коллеги.

Невнимательность к собеседнику

Если к вам подошел коллега за советом или чтобы обсудить рабочие вопросы, то нужно отложить дела и внимательно выслушать его, или сказать, чтобы пришел позже. Потому что когда вы смотрите на экран компьютера или телефона во время разговора, это создает ощущение ненужности у того, кто пришел.

Звуки от гаджетов

Звуки сообщений или громкая музыка на звонке или в наушниках снижают работоспособность ваших коллег. Это им мешает, и они не могут сосредоточиться на работе.

Сплетни

В офисе часто сплетничают и обсуждают других коллег. Нельзя рассказывать что-либо личное о человеке, не спросив его. Скриншоты сообщений тоже нельзя посылать другим. Это поставит работника в неловкое положение.

Ошибки в переписке

Нужно проверять не только ошибки в словах, но и правильно подавать информацию. Чтобы человек, получивший сообщение, сразу понял суть. Избегайте слишком завуалированных предложений и сложных выражений.

Общение через мессенджеры

Часто люди пользуются функцией голосовых и видео сообщений в мессенджерах. Но в деловом этикете это не принято. Сначала спросите разрешения у человека, которому вы посылаете сообщение, чтобы не поставить его в неудобное положение.

Отдых

Работникам следует помнить, что рабочий день окончен и они могут отдыхать, а не отвечать на рабочие звонки или сообщения. Такое небрежное отношение к коллегам может привести к их выгоранию и потере интереса к работе.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут избежать неудобных тем при разговоре с незнакомым человеком.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.