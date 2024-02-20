Очищает и дезинфицирует гениальный трюк для грязной кухонной доски

Разделочная доска – один из ключевых кухонных инструментов и многие люди предпочитают именно деревянные доски, ведь они прочные и способны прослужить долгое время. Но их нужно содержать в чистоте, ведь доска в работе постоянно контактирует с бактериями, однако за деревом из-за его пористой структуры ухаживать не так просто.

Главный совет, конечно, промывать доску теплой водой с мылом после каждого использования. Но OBOZ.UA узнал способ, который позволить смыть с деревянного предмета пятна и заодно продезинфицировать его как следует. Для этого вам понадобится обычная перекись водорода в концентрации 3%, которую можно купить в любой аптеке. Хотя способ использования этой жидкости для разделочной доски может показаться неожиданным, этот прием вернет вашей ей совершенно новый вид и гигиеническую чистоту в кратчайшие сроки.

Все, что понадобится для чистки доски, это бутылочка с 3%-ной перекисью водорода и ткань или губка. Возьмите предмет, который вы хотите продезинфицировать и щедро полейте его перекисью. Средство должно как следует покрыть всю поверхность. Работать при этом лучше в перчатках, чтобы не пересушить кожу рук. Помогайте распределить жидкость по поверхности доски губкой или тряпкой.

Почти сразу перекись начнет шипеть и пузыриться. Это значит, что она работает. Оставьте ее так 5-7 минут. Когда процесс начнет затихать, смойте средство с доски горячей водой. Для уверенности следует обработать так инструмент с двух сторон.

После мытья деревянную доску важно тщательно просушить. Если спрятать влажную разделочную доску на хранение, это может привести к появлению плесени. Потому поставьте, а лучше подвесьте ее на открытом воздухе, пока она полностью не высохнет.

Но имейте в виду, что использовать для ухода за посудой можно только перекись в аптечной концентрации 3%. Более сильные растворы, используемые для обесцвечивания волос или чистки бассейнов, не подходят для ежедневных бытовых задач.

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