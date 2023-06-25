Как стирать белую одежду и ухаживать за ней: советы

Белая одежда выглядит красиво и празднично, но она не очень практична. Часто вещи быстро загрязняются, а стойкие пятна остаются даже после неоднократной стирки.

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Особенно трудно избавиться от пятен от пота, чернил или жира. OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут быстро избавиться от нежелательных загрязнений.

Пятна нужно удалять, как только они появились. Старайтесь сразу стирать одежду после ношения, особенно в жаркие дни. Следов от пота трудно избавиться, а если оставить одежду на несколько дней, то пот будет вывести почти невозможно.

Также не забывайте обрабатывать загрязнения перед стиркой. Налейте небольшое количество моющего средства или специальной смеси для удаления грязи на пятно и оставьте одежду в теплой воде как минимум на 30 минут. Затем можете использовать стиральную машинку или постирать вручную.

Если пятна от пота не удалось вывести с помощью химических средств, следует создать раствор самостоятельно. Добавьте половину чайной ложки стирального порошка к двум столовым ложкам уксуса и такому же количеству холодной воды. Нанесите раствор на загрязненные участки и осторожно протрите пятно щеткой и сразу постирайте.

Уксус не только поможет вывести стойкие пятна, но и смягчит ткань и избавится от неприятного запаха.

Белые вещи необходимо сушить на свежем воздухе, это поможет сберечь цвет. Солнечные лучи отбеливают пятна и сохраняют внешний вид. Но если на вещах есть и другие цвета, лучше выверните одежду и не пересушите ее.

Когда порошок не помогает удалить стойкую грязь, лучше использовать раствор отбеливателя на основе натрия. Он безопасен и эффективно удалит самые стойкие пятна. Но перед использованием обязательно прочтите инструкцию, чтобы не повредить ткань.

Вообще пятна от пота возникают от неправильного состава дезодоранта. Поэтому выбирайте средство, не содержащее алюминия. От химической реакции дезодоранта и пота страдают наши белые футболки.

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