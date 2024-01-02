Если долго нет света и тепла: напоминание, что обязательно следует сделать в квартире

Россияне возобновили массированные ракетные атаки. В Киеве и области после взрывов начались перебои с электроснабжением. Также в некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.

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Украинцам советуют принять определенные меры, если долго нет света и тепла. В первую очередь нужно отключить все бытовые приборы.

Советы при выключении света

От скачков напряжения может возникнуть пожар – этим объясняется необходимость отключения всех электроприборов от сети.

Пригодятся также самые простые источники освещения: фонарики и свечи.

Лучше не открывать без необходимости холодильник и морозильную камеру, чтобы еда как можно дольше оставалась в прохладных условиях.

Древесный уголь или домашний генератор в помещении использовать не стоит, ведь при этом выделяется угарный газ. Самое опасное в угарном газе то, что его невозможно увидеть или почувствовать.

Если света и тепла нет длительное время

Если зимой света и тепла нет больше суток, следует следовать следующим советам:

дверь и окна нужно дополнительно утеплить и герметично закрыть – это поможет сохранить тепло;

лучше, чтобы все члены семьи находились в одной комнате;

пригодится термобелье и теплая одежда;

узнайте о ближайших пунктах обогрева, где можно выпить горячие напитки и зарядить гаджеты;

следует закупить продукты длительного хранения, например, разные виды консервации. Для приготовления пищи можно приобрести портативную настольную плиту.

И не забывайте заранее сделать запас питьевой воды. Детальнее о том, как запастись едой и водой и случай блекаутов – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как нагреться без отопления зимой.

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