Как нагреться без отопления зимой: 5 вещей, которые стоит купить уже сейчас

Готовиться к тяжелой зиме следует заранее. Сценарий блекаута все еще вероятен, постоянные обстрелы россиянами объектов критической инфраструктуры могут привести к длительным отключениям электроэнергии и отопления.

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Украинцев призывают заблаговременно утеплять жилье, покупать обогреватели и делать запасы продуктов. OBOZREVATEL собрал топ-5 вещей, которые следует приобрести уже сейчас.

Теплый коврик

Теплый коврик с длинным ворсом лучше всего разместить возле кровати или дивана, чтобы сразу после пробуждения опускать на него босые ноги. Ближе к зиме этот ассортимент, вероятно, вырастет в цене, поэтому приобрести коврик можно уже сейчас.

Плед с рукавами

Плед с рукавами – очень удобный и комфортный атрибут. Он практичнее, чем обычный плед, ведь позволяет работать на ноутбуке, пить чай, читать, разговаривать по телефону, при этом держа руки в тепле.

Плотные шторы

Специалисты советуют выбрать шторы из плотной ткани. Плотные волокна будут сдерживать холодный воздух, пробивающийся сквозь щели. В качестве альтернативы можно использовать роллеты, плотно прилегающие к оконным рамам.

Грелка

Старая добрая резиновая грелка была наготове еще у наших бабушек. Сейчас ассортимент куда больше. Грелка спасет от холода, поможет быстро согреться и расслабиться. Ее можно брать с собой в постель на ночь, под одеялом она будет долго сохранять тепло.

Одеяла

Запаситесь также одеялами и пледами разного размера и плотности. Сделать это стоит заранее. Главное – выбирать качественный материал.

Также уже сейчас нужно готовить дом к осенне-зимнему периоду. Как позаботиться о том, чтобы в квартире было тепло при любых условиях и сэкономить на покупке некоторых материалов и устройств – читайте в материале.

Кстати, в Киеве власти подготовили 15 сценариев реагирования на случай блекаута.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что август станет тяжелым месяцем для энергосистемы Украины. Однако графики отключения света энергетики использовать не планируют.

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