Ешьте, не подавитесь: как на самом деле выглядели прилавки магазинов в последние годы жизни СССР

Многие украинцы вспоминают СССР с теплотой и ностальгией, что не удивительно, потому что это время их молодости и расцвета. Однако фотографии и объективные факты показывают, что на самом деле советская жизнь была совсем не легкой и беззаботной.

В сети распространяются фотографии настоящей обыденности жителей Советского Союза, которые опубликовал белорусский блогер Максим Мирович. Пустые полки, классовое неравенство, огромные очереди. Это все ошеломляет и заставляет вспомнить, к чему приводит коммунизм.

Что было на советских прилавках?

В советских магазинах, в отличие от современных, было очень просторно. Сейчас люди могут выбирать продукты в зависимости от их состава, упаковки, цены и т.д., но в СССР многообразия не было вовсе. Поэтому люди ходили среди одиноких стеллажей, наполненных однотипной продукцией, вроде кильки в томате или "завтрака туриста" – это обрезки коровьих хвостов, перемешанные с перловой кашей.

Несмотря на то, что у СССР было несколько выходов к морю, на полках свежей рыбы, как ни странно, не было. Людям могли предложить только консервы.

Знаменитая советская ветчина по 3 рубля и 70 копеек за кило была, наверное, не такой уж плохой, но позволить ее себе могли не все. Она была совсем не дешевой, учитывая среднюю месячную зарплату в 120 рублей.

В молочных отделах, кроме непосредственно молока, можно было найти кефир, жидкую сметану и скисший сыр в бумажной упаковке, которая разлезалась на глазах. В маленьких банках, вероятно был майонез.

Вонь

Кроме скудного ассортимента в магазинах всегда присутствовала вонь. "Степень и тип могли отличаться в зависимости от магазина, но что-то одно воняло обязательно", – отметил Максим Мирович.

По его словам, некачественные советские холодильники часто выходили из строя. Из-за этого продукты начинать портиться и пахнуть, но убирать никто не торопился.

В хлебном отделе воняло кислым хлебом, в молочном – скисшим сыром. Из овощных отделов в любое время года пахло гнилыми овощами, которые портились еще до попадания в магазин из-за отсутствия нормальных технологий хранения продуктов.

В СССР не было рыночной конкуренции, поэтому производители не имели стимула ни производить разнообразные качественные товары, ни содержать магазины в чистоте и порядке.

Самостоятельно выбрать себе более или менее нормальные овощи было запрещено. Продавец насыпал в пакеты все подряд, а у покупателей не было альтернативы, чтобы позволить себе отказаться от покупки гнили.

Дефицит и очереди

В провинциях ситуация была еще ужаснее. Часто полки магазинов могли быть совсем пустыми или на них стояли только уксусные зеленые маринованные помидоры.

Ближе к 1990 годам эта ситуация распространилась на весь СССР. В большинстве магазинов практически не было ничего.

Там, где таки продавали какие-то продукты, люди были вынуждены толкаться в очередях, показывать паспорта и какие-то бумажки, чтобы купить кусок хрящей с костями, который назывался "мясо".

После работы женщины всех возрастов стояли по 2-3 часа в разных очередях, чтобы хоть что-то принести домой и начать готовить обед на завтра.

Часто любители СССР в ответ на подобные фотоподтверждения начинают заявлять, что на фото не СССР, а "нищета девяностых". Действительно, некоторые из фотографий сделаны на излете союза, но нельзя сказать, что система, приведшая к такому упадку, была идеальной и развалилась однажды из-за случайности.

"Нищета девяностых" – это прямое следствие плановой экономики и коммунизма. Как раз в девяностые годы, с началом развития частной инициативы и конкуренции, магазины наконец начали постепенно наполняться товарами.

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