Советские рубли стали хламом: где похоронены несметные 'богатства' времен СССР

После распада Советского Союза, без преувеличения, тонны рублей нужно было каким-то образом утилизировать. Как ни странно, советы выбрали самый дешевый из возможных вариантов и просто выбросили их.

Даже сегодня можно увидеть валютные могильники, расположенные вне цивилизации, где из зловонной грязи буквально выныривают мешки советских денег. Фотографиями такой свалки поделилась блогер Лана Сатор.

После распада Советского Союза в 1991 году, бывшие республики начали вводить собственные валюты, поэтому возникла проблема: что делать с советскими рублями. Они больше не имели никакой ценности и единственным правильным решением была утилизация. Однако это оказалось слишком дорого. Более бюджетным вариантом стал выброс тон купюр в старые заброшенные ракетные шахты.

Далеко за пределами населенных пунктов до сих пор много таких могильников, но самый популярный из них находится в России во Владимирской области по координатам 56.3195, 39.9587.

Обычно ненужные купюры утилизировались или переделывались.

Их могли, например, отправить на бумажную фабрику, где их загружали в специальные котлы, куда под высоким давлением подавался пар. В результате с купюр смывалась краска и они распадались на волокна, которые можно использовать повторно для производства таких предметов, как бумажные полотенца или туалетная бумага. Но процесс был трудоемким и дорогостоящим, а также негативно влиял на окружающую среду.

Также были попытки использовать банкноты в качестве топлива, но специальную бумагу, которую использовали для производства денег, при сгорании выделяла слишком много тепла. Из-за высокой температуры необходимо было использовать цементные печи. Однако процесс такой утилизации практически невозможно было автоматизировать, поэтому нужно было бы привлекать тяжелый и опасный ручной труд.

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