Еще один способ террора против украинцев: зачем в СССР вводили налог на деревья и кустарники

В попытках уничтожить украинское село советская власть прибегала к страшным методам. Конечно, по масштабам трагедии ничто не может сравниться с голодомором 1932-1933 годов, однако были и другие способы скрытого геноцида. Например, налог на плодовые деревья и кустарники.

За яблоньку на огороде или куст малины у дома селянам, у которых и так все отбирали в колхозы, приходилось платить. Люди вынуждены были вырубать деревья, что впоследствии привело к дефициту фруктов, который еще не одно десятилетие не могли побороть. Как и зачем в СССР вводили налог на деревья и кустарники – читайте в материале OBOZ.UA.

Правительственные директивы

Налоги на деревья и кустарники вводились не один раз: в 1929, 1939, 1948 и 1953 годах, практически перед смертью Сталина.

Говорят, что эта идея принадлежала или лично Сталину, или министру Звереву. Отменили налог только в 1954 году.

Селяне в СССР работали на колхозы, а налоги были для них дополнительным бременем. В соответствии с законом облагалась пахотная земля, каждое животное, находившееся в собственности колхозника, каждое плодовое дерево и куст.

Вычисляли налоги с каждого хозяйства в соответствии с площадью земельного участка. Финансовые органы выдавали детальные платежные сообщения: в этих документах была определена денежная сумма или натуральная величина и четко выписан срок внесения платежей.

Попытка уничтожить село

Селяне, не в состоянии выплатить налоги, вынуждены были вырубывать деревья и кустарники. Платить людям было нечем, а за неуплату жестоко наказывали. Показательные наказания устраивали бригады "буксиров" и красноармейцев.

В результате введения этого налога были уничтожены десятки сортов яблок, груш, слив, абрикос, смородины, вишен, черешень, малины, земляники и т.д.

Некоторые культуры – чишкун, айва, сорта орехов, вишнево-черешневые гибриды, персики, дули (древний вид ранних летних груш, очень ароматных и сладких) – просто исчезли.

Очевидцы рассказывают, что после отмены налога колхозникам наконец-то разрешили иметь большие приусадебные участки. Но чтобы иметь возможность посадить сад из яблонь, вишен или груш приходилось обходить все близлежащие города и села в поисках черенков – потому что уцелевших плодовых деревьев остались единицы. Сложнее всего оказалось восстановить популяцию абрикосов и орехов.

К деревьям селяне и ранее относились с уважением, а после массовой вырубки и налогов стали ценить возможность иметь небольшой сад возле дома. Вымерзшие или поломанные бурей деревья часто оплакивали, а весенние посадки превращались в своеобразный праздник и символический акт.

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