Как на украинском сказать "вгрустнулось": благозвучный заменитель
Украинский язык насыщен красивыми, благозвучными словами и выражениями. Но часто украинцы используют русизмы в речи, потому что не знают, как правильно перевести слова.
Например, слово "вгрустнулось", нельзя дословно перевести на украинский. Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как заменить это слово.
Иногда возникают трудности при переводе с одного языка на другой.
По словам языковеда, бывают случаи, когда перевести одно слово можно только несколькими.
Русское слово "вгрустнулось" на украинском будет – "огорнув смуток". А два русских слова "не сметь", на украинском языке будет как "зась".
У каждого языка свой колорит, поэтому не всегда нужно переводить дословно.
Например, украинскому слову "пильнуй" отвечает русское выражение "держи ухо востро", а слову "вылеживаться" – русское словосочетание "валятся в постели".
Также Авраменко отметил, что фразеологизмы или выражения перевести сложнее, потому что в них заложена народная ментальность.
Российская фраза "Я о сапогах, а он о пирогах" имеет украинский аналог "Я йому про діло, а він мені про козу білу". Или русскому "остаться ни с чем" отвечает наше выражение "скуштувати облизня".
Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском языке будет "пылесос".
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.