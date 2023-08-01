Как на украинском сказать 'вгрустнулось': благозвучный заменитель

Украинский язык насыщен красивыми, благозвучными словами и выражениями. Но часто украинцы используют русизмы в речи, потому что не знают, как правильно перевести слова.

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Например, слово "вгрустнулось", нельзя дословно перевести на украинский. Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как заменить это слово.

Иногда возникают трудности при переводе с одного языка на другой.

По словам языковеда, бывают случаи, когда перевести одно слово можно только несколькими.

Русское слово "вгрустнулось" на украинском будет – "огорнув смуток". А два русских слова "не сметь", на украинском языке будет как "зась".

У каждого языка свой колорит, поэтому не всегда нужно переводить дословно.

Например, украинскому слову "пильнуй" отвечает русское выражение "держи ухо востро", а слову "вылеживаться" – русское словосочетание "валятся в постели".

Также Авраменко отметил, что фразеологизмы или выражения перевести сложнее, потому что в них заложена народная ментальность.

Российская фраза "Я о сапогах, а он о пирогах" имеет украинский аналог "Я йому про діло, а він мені про козу білу". Или русскому "остаться ни с чем" отвечает наше выражение "скуштувати облизня".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском языке будет "пылесос".

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