Дожди, грозы и шквальный ветер: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 25 июня

В воскресенье, 25 июня, в Украине ухудшатся погодные условия. На всей территории страны ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер.

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Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. Умеренные и небольшие дожди синоптики прогнозируют в западных и южных областях.

Грозы и осадки ожидаются в центральных, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях. При этом предполагаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +15…+20 градусов, днем +20…+25. В южных и юго-восточных областях будет жарче: +26…+31.

В Киевской области 25 июня облачно с прояснениями. В столице и регионе ожидаются дожди, днем местами грозы.

Температуру воздуха в Киеве синоптики предполагают ночью в пределах +18…+20 градусов, днем +23…+25.

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение – уровень опасности, желтый.

Начало следующей недели в Украине также обещает быть дождливым. Украинцам прогнозируют грозы и значительные порывы ветра до 20 м/с. Погода начнет налаживаться 28-29 июня.

Следует отметить, что вечером в пятницу, 23 июня, часть Украины накрыла гроза. Погода резко испортилась в западных областях страны, в частности в Прикарпатье, Львовщине и Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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