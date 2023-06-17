Будут аномально высокие температуры: синоптики рассказали, какой погоды ждать в июле и августе в Украине

Синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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Об этом агентству РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха. Она отметила, что каждый регион нашей большой страны можно рассматривать отдельно, но уже можно делать средний прогноз для всей территории.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на два градуса выше. Такое общее наблюдение на всю территорию страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", – указала она.

Птуха добавила, что июль будет немного теплее июня, однако более прохладным, чем в прошлом году. В то же время месяц будет сухим и преимущественно солнечным с незначительным количеством осадков. Температура будет колебаться от 16 до 28 тепла. В первой декаде ожидаются небольшие дожди.

Август, по словам синоптика, ожидается очень стабильным и засушливым. Температура в третьем месяце лета будет колебаться от 12 до 29 тепла. Осадки ожидают только один день в конце месяца. Аномально высокие температуры будут в середине месяца – столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом нынешнего лета.

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