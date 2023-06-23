Будто апокалипсис: запад Украины накрыла страшная гроза. Фото и видео

Вечером в пятницу, 23 июня, часть Украины накрыла гроза. Погода резко испортилась в западных областях страны, в частности на Прикарпатье, Львовщине и Закарпатье.

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Кадрами непогоды поделились корреспонденты OBOZREVATEL и пользователи соцсетей (чтобы посмотреть фото и видео, перейдите на страницу до конца).

На кадрах видно, как города постепенно накрывали тяжелые темные тучи, был слышен гром и видны вспышки молний. Сразу стало темно – небо почернело за считанные минуты, хотя солнце на тот момент еще до конца не спустилось за горизонт.

Затем начался сильный дождь.

"Весь город накрывает тьма. Будто какой-то апокалипсис", – писали в сети о непогоде во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных 24-25 июня в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер, а жара начнет спадать. Уже в субботу станет свежее на западе, а в воскресенье в большинстве областей температура воздуха снизится до +21...+26.

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