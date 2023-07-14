Дома нельзя держать чужую посуду: о чем предупреждает примета

Часто бывают ситуации, когда соседи или знакомые угощают разными вкусностями и оставляют свою посуду в доме. Хозяева забывают ее сразу отдать, а владельцы не спешат забирать тарелки.

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Наши предки верили, что чужая посуда в доме, может привести к негативным последствиям. OBOZREVATEL узнал все приметы и суеверия.

Согласно поверьям, если в квартире есть чужая посуда, то у жителей могут появиться финансовые трудности. Поэтому следует всегда возвращать тарелки их владельцам. Также нельзя брать такие вещи взаймы, это привлекает в дом неудачу и несчастье.

Но нужно правильно возвращать посуду, чтобы избежать негативных последствий для своей семьи. Для этого хорошо вымойте тарелки, прежде чем отдать соседям или знакомым. Считается, что вода смывает все неудачи и невзгоды.

Также наши предки верили, что гостям следует мыть руки только в ванной. Потому что, когда они это сделают на кухне в раковине, где есть посуда, это привлечет в семью неприятности. С рук смывается негативная энергия и попадает на тарелки, из которых тогда будут есть хозяева.

Чтобы не призывать бедность в свой дом, нельзя ставить пустую бутылку на стол. Считается, что если такая тара на столе, то и другую посуду скоро нечем будет наполнить.

Пустая бутылка несет с собой беды, конфликты, значительные неприятности и болезни. Поэтому емкость нужно спрятать на полу.

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